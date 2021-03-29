Что привез Садков «по морю» Воробьеву

Как сообщает корреспондент The Moscow Post , бывшего директора бюджетного учреждения Владимирской области «Облстройзаказчик» Татьяну Потапову подозревают в растрате в особо крупном размере. По версии следствия, при строительстве фельдшерско-акушерских пунктов чиновница подписывала контракты со знакомыми по завышенной цене. При Потаповой ведомство заключило свой крупнейший подряд почти на 800 тысяч рублей с фирмой «АСГ Техно Строй» — последняя принадлежит сыну депутата Калининградской облдумы Алексею Садкову, который считается настоящим «королем госзаказа» в Московской области. Там, по слухам, он пользуется поддержкой председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова , который якобы и помог бизнесмену «навести мосты» с губернатором Андреем Воробьевым .

По версии следствия, госпожа Потапова заключала с контрагентом договоры на проведение кадастровых работ. Стоимость некоторых контрактов, работы по которым велись в рамках нацпроекта «Здравоохранение», была завышена более чем в шесть раз. Имя контрагента не раскрывается, против него возбуждено уголовное дело о пособничестве в растрате.

Татьяна Потапова руководила ГБУ «Облстройзаказчик» с 2019 по 2021 год. При этом работу в госучреждении она совмещала с владением фирмой ООО «Стритстрой», зарегистрированной в Ивановской области. На днях компания начала процедуру ликвидации, да и да этого, как кажется, особо активной хозяйственной деятельности не вела, зато имела филиал в Ярославле. Надо полагать, Потапова сосредоточила свои усилия на работе в «Облстройзказчик» и сейчас мы видим, в каком ключе. Правоохранители считают, что случаи растраты происходили в ведомстве с октября по декабрь 2020 года.

Однако возможно, правоохранителям стоит внимательно присмотреться к более ранним закупкам ГБУ. Например, к контракту от 22 июня прошлого года на реконструкция терапевтического корпуса под акушерский корпус Ковровской многопрофильной городской больницы №1 (то есть тоже в рамках нацпроекта «Здравоохранение») на общую сумму 799 млн рублей. Подряд был отдан подмосковной фирме «АСГ Техно Строй» Алексея Садкова, который здорово «кормиться» на закупках в Московской области.

Всего у компании заказов аж на 19 млрд рублей, 10,5 из которых принесло ей сотрудничество с Администрацией Одинцовского городского округа. «Жирует» господин Садков и в Клине — там администрация выписала 1,6 млрд рублей другой подконтрольной ему фирме, ООО «Западная строительная компания». Всего у последней госконтрактов более чем на 8 млрд рублей. При том особый успех организации продемонстрировали именно в период пандемии.

Все это наводит на мысль, что у бизнесмена могут иметься определенные связи в областном правительстве, а судя по масштабам получаемых заказов, в курсе должен быть и губернатор региона Андрей Воробьев. Вполне возможно, что именно подмосковные чиновники «насоветовали» своим коллегам из соседней области компании Садкова. Вот только ввиду последних новостей правоохранители могут обратить на них пристальное внимание, что рискует не лучшим образом сказаться для властей Московской области.

Яблоко от яблони?

Да и работа в самом Подмосковье идет у господина Садкова не совсем гладко. Как сообщали «Вести» , в феврале этого года в Никольской больнице Одинцовского района произошло ЧП: залип клапан газификатора, снабжающего кислородом аппараты ИВЛ, в результате чего погибло три пациента. На ремонт и закупку оборудования для стационара больницы в подмосковном Одинцове в мае 2020 года было потрачено 213 млн руб. из областного бюджета, все работы выполняла «Западная строительная компания». Стало быть, последняя и ответственна за трагедию, унесшую человеческие жизни?

Примечательно, что дело будто бы пытались «замять». Главврач медучреждения заявил, что погибло два человека, и уже после того как возобновилась подача кислорода — то есть, их смерти никак не связаны с ЧП. Однако его слова разняться с позицией Росздравнадзора, который начал проверку по факту гибели трех пациентов.

В таком случае, стоит силовикам обратить внимание и на то, как контракты вообще отошли фирме. Как пишет «Знак» , многие подряды в Подмосковье имеют пометку в документации, что «закупка осуществляется в рамках мероприятий ЧС». А ведь ранее Минфин упростил правила госзакупок на время борьбы с коронавирусом, чтобы можно было покупать товары без конкурсов. Этим не преминул воспользоваться коммерсант? Кроме того, были подозрения, что Садков лишь имитирует конкуренцию на закупках. Как вспоминает «Версия» , неподалеку от Москвы решили отремонтировать местную больницу, а контракт на осуществление ремонта получили две компании, так что вроде как конкуренция налицо. Ларчик открывается просто, если пояснить, что обе фирмы принадлежат Алексею Садкову.

Последнего не назвать «рядовым» бизнесменом — дело в том, что он является сыном депутата Калининградской думы Виталия Садкова — тоже, между прочим, выходца из коммерческих структур. Что, впрочем, никак не помешало ему избраться по партийным спискам КПРФ. Однако из партии он был со скандалом исключен в 2019 году — за «карьеризм», регулярные действия, несовместимые с уставом партии, ее этикой, принципами «демократического централизма», нарушение норм партийного товарищества и подрыв единства.

Виталий Садков

Бывшие однопартийцы обвинили депутата в распространении «клеветнической информации» о руководстве областного отделения КПРФ, вынесении внутренних конфликтов в Интернет и создании внутрипартийной фракции. Однако, судя по тому, что имя Виталия Садкова продолжает фигурировать в новостях (например, о свинопроизводстве ), свое кресло в Думе он сохранил.

Тем временем, его поведение действительно может вызывать вопросы. В 2017 году Садков в шутку предложил утилизировать трупы собак, продавая их корейцам. Все это закономерно вызвало недовольство среди местной диаспоры, но парламентарий даже не пришёл извиниться за свои слова на специально для этого запланированное мероприятие, о чем сообщал «Клопс» .

Эта история, похоже, Садкова ничему не научила. Ведь уже в 2018 году он попал в информационные сводки с очередным громким заявлением. Как писал KGD , он выразил обеспокоенность по поводу привлечения казаков к патрулированию лесов на территории региона — мол, они вооружены и не всегда трезвы. Что сказать, в Калининграде политики будто бы совсем не стесняются в выражениях.

Свой человек в близком кругу Воробьева

Понятное дело, что просто так «королями госзаказа» не становятся — нужно иметь определенные связи во властных структурах. И у Садкова они есть: судя по всему, «связующим звеном» с главой Подмосковья является председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов — по крайней мере, именно его подпись стоит под благодарственным письмом Алексею Садкову «за многолетний плодотворный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие Московской области». То есть за «освоение» бюджетных миллиардов, которое даже обернулось трагедией с гибелью людей?

Стоит отметить, что ранее господина Брынцалова недоброжелатели уже упрекали в лоббировании интересов определенных лиц. По слухам, он мог «покрывать» главу Павловского Посада Олега Соковикова, который отдавал все заказы аффилированным с ним фирмам, в частности — башкирской компании «Билд». Ранее об этом подробно рассказывал The Moscow Post .

Поговаривали, будто бы господин Брынцалов может иметь связи чуть ли не в околокриминальных кругах. В частности, председателя областной думы считали «покровителем» экс-мэра Балашихи Евгения Жиркова, которого недоброжелатели связывали с «авторитетом» Анатолием Петровым по кличке «Петруха». Как сообщали «Вести» , в 2019 году Жирков, на тот момент занимавший должность главы Пушкинского района, был арестован за взяточничество.

Считалось, что под началом Брынцалова трудится и глава Электростали Владимир Пекарев, чье имя также упоминалось вокруг историй с Петровым. Кроме того, по слухам, он был в хороших отношениях с криминальным «авторитетом» «Симой», убитым в 2014 году.

Кажется, что в Подмосковье то и дело «всплывают» чиновники, которые могут иметь отношения к околокриминальному миру, о чем ранее подробно рассказывал The Moscow Post . И многие такие персонажи близки к Брынцалову, который, как известно, является одним из ближайших соратников Воробьева.

Со стороны все может выглядеть так, будто бы Брынцалов «поставляет» губернатору кадры, а также может советовать бизнесменов, с которыми стоит работать. В этот «рекомендательный список» попал и господин Садков? В таком случае, наверняка сейчас Воробьев не очень-то и рад, что дал ему развернуться в регионе — от уголовного дела в соседней Владимирской области «ниточки» могут привести лично к нему в кабинет.

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