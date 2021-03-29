Скарлетт Йоханссон відповіла на критику про спірну громадську позицію

В інтерв’ю виданню The Gentlewoman Скарлетт Йоханссон розповіла про своє ставлення до спірних висловлювань, через які в останні роки стала відома в Голівуді.

«Я побудувала на цьому кар’єру. Я буду мати свою думку про речі, тому що я та, ким є. Всім важко визнавати помилки, особливо коли вони розкриваються і виходить ніяково… Але я також звичайна людина», – поділилася Йоханссон.

Вона також заявила, що не вважає правильним тримати відповідальність перед суспільством за персональні думки:

«Я не вважаю, що актори повинні грати суспільну роль. Деякі хочуть цьому слідувати, але думка про те, що вони зобов’язані робити це в очах громадськості несправедлива».

«Ти не в політику йшов, ти актор. Твоя робота – відображати власний досвід, бути дзеркалом для глядачів, передавати емпатію через мистецтво… Все інше в мої завдання не входить», – підсумувала актриса.

Йоханссон піддавалася критиці за участь в кіноверсії аніме «Привид в обладунках», де її і продюсерів звинувачували у втіленні білими акторами персонажів з іншого расовою приналежністю. Її також довелося покинути проект «Rub & Tug», де вона мала намір зіграти транс-чоловіка (у підсумку фільм переробили в серіал і знайшли транс-актора на головну роль).

: bilshe.com