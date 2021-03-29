Смените пароль: цифровая «эволюция» Гирдина

Как пишет The Sankt-Peterburg Post , знаменитый экс-банкир, девелопер и «логистик» из Петербурга, а по совместительству еще и почетный консул Гвинейской Республики в Петербурге и Ленинградской области Сергей Гирдин подался в новую для себя сферу бизнеса. Его компания «Марвел-Дистрибуция» американских Hitachi Vantara и Lexmark, а также китайской Lenovo по крупноузловой сборке в России систем хранения данных (СХД) и серверов.

Более того, позднее бизнесмен в тесном сотрудничестве со своими американскими друзьями, власти которых накладывают на нашу страну все новые санкции, и вовсе намерен выпускать смартфоны и планшеты под собственным брендом. При этом никто не скрывает, что такое партнерство поможет партнерам Гирдина обойти ограничения по поставкам в Россию в рамках импортозамещения. Об этом пишет «Коммерсант» .

Понимает ли Сергей Гирдин, что подобными действиями может нанести урон национальной экономической безопасности — вопрос, скорее всего, риторический. Ведь там, где появляется перспектива прибыли, для подобных Гирдину людей многие красные линии исчезают сами собой.

Между тем, вопрос куда серьёзней, чем кажется, потому что речь идет о базах данных и системах хранения информации. Значит, в перспективе в руках Гирдина и его заокеанских партнеров могут оказаться персональные данные россиян. И это у человека, которого недоброжелатели долгие годы пытались связать с «российским ландроматом» — крупнейшей в Европе «прачечной» для отмывания денег, добытых в России незаконным путем.

Бегство из Невского

К чему бы этот «ландромат»? Не лишним будет напомнить, что это сейчас господин Гирдин — «герой» «Марвел» — своей же компании, которая занимается дистрибуцией и логистикой. А ранее он входил в число ключевых акционеров АКБ «Невский банк», где владел 9,99%. Надо сказать, что практически у всех ключевых собственников было примерно по 10% — видимо с тем расчетом, чтобы в случае проблем субсидиарная ответственность была размазана по ним, как масло по бутерброду.

Ключевые собственники ПАО «Невский банк»

А владел, именно, в прошлом времени — потому что в 2019 году у банка отозвали лицензию. Такое решение ЦБ принял, руководствуясь тем, что «Невский банк» полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов, а также нарушал федеральные законы, и нормативные акты Банка России. Такая информация приводится на сервисе банковской аналитики «Банки.ру» .

Говоря короче, банк из Петербурга потерял лицензию из-за миллиардных хищений. Дыра в его капитале составила около 3 млрд рублей. В результате было возбуждено уголовное дело, правда с фигурантами все оказалось как-то неясно. Единственным, кто попал под подозрение силовиков, оказался временно исполнявший обязанности председателя правления структуры Владимир Бондаренко. Об этом писал «Коммерсант» .

Как утверждают злые языки, якобы Бондаренко просто сделали козлом отпущения, в то время, как другие члены «футбольной команды» акционеров благополучно продали свои доли незадолго до краха. Буквально за несколько месяцев до этого аналогичным образом поступил и девелопер Гирдин.

Произошло это в июле 2019 года, и причина, озвученная самим Гирдиным, может вызывать лишь смех и недоумение. «Я просто оценил ситуацию, глубину своего погружения в банковское дело — достаточную на начало 2000-х годов и не достаточную в период реализации новой политики ЦБ — и понял, что пришло время продать этот актив», — цитирует его слова РБК .

Аналогичное решение, повторимся, почему-то вдруг почти синхронно приняло большинство других ключевых акционеров (Константин Осипов, Денис Русаков). И в аккурат за несколько месяцев до краха банка и открытия уголовного дела по факту возможных хищений.

В своем комментарии РБК Гирдин умолчал еще кое о чем. А именно, о том, что банк еще в 2015 году подвергался обыскам правоохранителей. Тогда те мероприятия были связаны с уголовным делом по незаконной банковской деятельности в отношении нескольких предпринимателей, пишет «Фонтанка» .

Эхо «ландромата»

И в том же 2015 году Гирдин попал в, пожалуй, самый громкий свой скандал десятых годов. Его фамилию стали упоминать в контексте т.н. «российского ландромата», той самой крупнейшей в Восточной Европе «прачечной» по отмыванию средств, добытых в России (и не только) незаконным путем.

Точно также имя Гирдина в этом же контексте упоминалось в 2017 году. Тогда «Новая газета» писала, что с 2011 по 2013 год компания Виргинских островов Zymbeline Trading получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей.

Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Якобы, эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.

Оказалось, что документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве», который вскрыл многих причастных к работе «ландромата». В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин.

Уже в 2020 году издание «Век» идет еще дальше, и впрямую называет Сергея Гирдина «единственным уцелевший бенефициаром молдавского (российского — прим. редакции, речь про одно и то же) ландромата».

Другими же бенефициарами схемы СМИ (например, журнал «Компания» ) называли подрядчика РЖД Алексея Крапивина и владельца группы «Ланит» Георгия Генса. Последний уже ушел из жизни, а Алексей Крапивин и вовсе мог стать бенефициаром лишь потому, что у него также ушел из жизни отец в 2015-м году, вокруг которого якобы все и вертелось. То есть, если верить публикациям в СМИ, остаётся Гирдин?

От Шаркова до Грефа – один госзаказ?

Между тем, тяга скандального бизнесмена к IT обозначилась не сейчас. Ведь ГК «Марвел» сама по себе специализировалась поставках компьютерной и оргтехники, а также прочих расходных материалов. Теперь же, как напоминает то же издание «Век» , Гирдин якобы заделался партнером гиганта интернет-торговли «Озон».

Правда, суть этого партнерства до конца не понятна: судя по всему, речь идет о предоставлении складских площадей для «Озона», которые его компании «Марвел-логистика» (входит в «Марвел-дистрибуцию») должен возвести девелопер «ПНК Групп». Ключевым бенефициаром последнего называют другого скандального персонажа, Андрея Шаркова.

Последний известен, в том числе, скандалом с собственниками на площади ООО «Индустриальный парк Внуково-3», ранее принадлежавшими «ПНК Група». Ранее 4 гектара индустриального парка купила фармацевтическая компания «Аквион», однако затем столкнулась с рядом сложностей.

Площади стоили фирме более 1 млрд рублей. По слухам, они собирались вернуть часть средств через возврат НДС со стоимости купленного имущества, а указали им на такую возможность якобы в самом «ПНК Група» Шаркова. Вот только возместить НДС у собственников «Аквиона» не получилось. Лишь через суд и длительные переговоры им удалось сделать это частично — из предполагаемых изначально почти 200 млн рублей НДС возместили только 92 млн.

Впоследствии выяснилось, что для строительства клада «ПНК Група» использовал застройщика, который применял упрощенную систему налогообложения. Это значит, что «ПНК Група» могли попросту ввести контрагента заблуждение — либо сами об этом и не знали вовсе. Если все это, включая работу с «Озоном» по складским площадям, правда, то интересных же себе партнеров подбирает господин Гирдин!

Куда уйдут деньги от этой и других сделок — тоже несложно догадаться. Ведь господин Гирдин, судя по всему, большой любитель западной офшорной экономики. Его головная структура, ООО «Марвел КТ» более чем на 80% принадлежит кипрскому офшору «Конур Холдинг Лимитед».

Это весьма странно, ведь компания буквально купается в госзаказах, а первым государственным учреждением, которое спешит пролить на компанию Гирдина «золотой дождь», выступает «Сбербанк» Германа Грефа. Тоже, как известно, большого любителя государственных денег и IT-сектора.

Общий объем госзаказов компании уже превысил 12 млрд рублей. И из них почти 9 млрд рублей приходится на ПАО «Сбербанк». Еще 2,9 млрд рублей — на «Сбербанк-Сервис». Речь, разумеется, в основном о поставках техники и комплектующих. При этом, по слухам, параллельно с этим структуры Гирдина преспокойно кредитуются в «Сбербанке».

А знает ли Герман Греф, государственный, извините, муж, про скандал с «ландроматом»? Про возможные хищения в «Невском банке»? Про то, что госденьги могут утекать в офшоры? Или про то, что нынешние заокеанские партнеры господина Гирдина в перспективе при его помощи могут обойти ограничения по поставкам, связанные с импортозамещением?

Видимо, не знает. Ну так мы ему, как и всем вам, включая правоохранительные органы, с удовольствием об этом рассказываем. И надеемся, что реакция последует. А иначе вся болтовня про импортозамещение и борьбу с отмыванием денег в нашей стране не стоит и ломаного гроша?

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