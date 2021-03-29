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Смените пароль: цифровая «эволюция» Гирдина

29.03.2021

Как пишет The Sankt-Peterburg Post , знаменитый экс-банкир, девелопер и «логистик» из Петербурга, а по совместительству еще и почетный консул Гвинейской Республики в Петербурге и Ленинградской области Сергей Гирдин  подался в новую для себя сферу бизнеса. Его компания «Марвел-Дистрибуция» американских Hitachi Vantara и Lexmark, а также китайской Lenovo по крупноузловой сборке в России систем хранения данных (СХД) и серверов.

Более того, позднее бизнесмен в тесном сотрудничестве со своими американскими друзьями, власти которых накладывают на нашу страну все новые санкции, и вовсе намерен выпускать смартфоны и планшеты под собственным брендом. При этом никто не скрывает, что такое партнерство поможет партнерам Гирдина обойти ограничения по поставкам в Россию в рамках импортозамещения. Об этом пишет «Коммерсант» .

Понимает ли Сергей Гирдин, что подобными действиями может нанести урон национальной экономической безопасности — вопрос, скорее всего, риторический. Ведь там, где появляется перспектива прибыли, для подобных Гирдину людей многие красные линии исчезают сами собой.

Между тем, вопрос куда серьёзней, чем кажется, потому что речь идет о базах данных и системах хранения информации. Значит, в перспективе в руках Гирдина и его заокеанских партнеров могут оказаться персональные данные россиян. И это у человека, которого недоброжелатели долгие годы пытались связать с «российским ландроматом» — крупнейшей в Европе «прачечной» для отмывания денег, добытых в России незаконным путем.

Бегство из Невского

К чему бы этот «ландромат»? Не лишним будет напомнить, что это сейчас господин Гирдин — «герой» «Марвел» — своей же компании, которая занимается дистрибуцией и логистикой. А ранее он входил в число ключевых акционеров АКБ «Невский банк», где владел 9,99%. Надо сказать, что практически у всех ключевых собственников было примерно по 10% — видимо с тем расчетом, чтобы в случае проблем субсидиарная ответственность была размазана по ним, как масло по бутерброду.

Ключевые собственники ПАО «Невский банк»

А владел, именно, в прошлом времени — потому что в 2019 году у банка отозвали лицензию. Такое решение ЦБ принял, руководствуясь тем, что «Невский банк» полностью утратил собственные средства вследствие хищения значительной части активов, а также нарушал федеральные законы, и нормативные акты Банка России. Такая информация приводится на сервисе банковской аналитики «Банки.ру» .

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Говоря короче, банк из Петербурга потерял лицензию из-за миллиардных хищений. Дыра в его капитале составила около 3 млрд рублей. В результате было возбуждено уголовное дело, правда с фигурантами все оказалось как-то неясно. Единственным, кто попал под подозрение силовиков, оказался временно исполнявший обязанности председателя правления структуры Владимир Бондаренко. Об этом писал «Коммерсант» .

Как утверждают злые языки, якобы Бондаренко просто сделали козлом отпущения, в то время, как другие члены «футбольной команды» акционеров благополучно продали свои доли незадолго до краха. Буквально за несколько месяцев до этого аналогичным образом поступил и девелопер Гирдин.

Произошло это в июле 2019 года, и причина, озвученная самим Гирдиным, может вызывать лишь смех и недоумение. «Я просто оценил ситуацию, глубину своего погружения в банковское дело — достаточную на начало 2000-х годов и не достаточную в период реализации новой политики ЦБ — и понял, что пришло время продать этот актив», — цитирует его слова РБК .

Аналогичное решение, повторимся, почему-то вдруг почти синхронно приняло большинство других ключевых акционеров (Константин Осипов, Денис Русаков). И в аккурат за несколько месяцев до краха банка и открытия уголовного дела по факту возможных хищений.

В своем комментарии РБК Гирдин умолчал еще кое о чем. А именно, о том, что банк еще в 2015 году подвергался обыскам правоохранителей. Тогда те мероприятия были связаны с уголовным делом по незаконной банковской деятельности в отношении нескольких предпринимателей, пишет «Фонтанка» .

Эхо «ландромата»

И в том же 2015 году Гирдин попал в, пожалуй, самый громкий свой скандал десятых годов. Его фамилию стали упоминать в контексте т.н. «российского ландромата», той самой крупнейшей в Восточной Европе «прачечной» по отмыванию средств, добытых в России (и не только) незаконным путем.

Точно также имя Гирдина в этом же контексте упоминалось в 2017 году. Тогда «Новая газета»  писала, что с 2011 по 2013 год компания Виргинских островов Zymbeline Trading получила на свой счет в швейцарском банке UBS AG почти 96 млн долларов, или 2,9 млрд рублей.

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Деньги поступали из молдавского банка Moldindconbank и латвийского Trasta Komercbanka. Якобы, эти средства перечисляли фиктивные офшорные компании, в пользу которых молдавские судебные приставы списывали деньги из России.

Оказалось, что документы по поводу Zymbeline Trading также есть в «панамском архиве», который вскрыл многих причастных к работе «ландромата». В 2008 году распорядителем по банковскому счету компании был указан Сергей Гирдин.

Уже в 2020 году издание «Век»  идет еще дальше, и впрямую называет Сергея Гирдина «единственным уцелевший бенефициаром молдавского (российского — прим. редакции, речь про одно и то же) ландромата».

Другими же бенефициарами схемы СМИ (например, журнал «Компания» ) называли подрядчика РЖД Алексея Крапивина и владельца группы «Ланит» Георгия Генса. Последний уже ушел из жизни, а Алексей Крапивин и вовсе мог стать бенефициаром лишь потому, что у него также ушел из жизни отец в 2015-м году, вокруг которого якобы все и вертелось. То есть, если верить публикациям в СМИ, остаётся Гирдин?

От Шаркова до Грефа – один госзаказ?

Между тем, тяга скандального бизнесмена к IT обозначилась не сейчас. Ведь ГК «Марвел» сама по себе специализировалась поставках компьютерной и оргтехники, а также прочих расходных материалов. Теперь же, как напоминает то же издание «Век» , Гирдин якобы заделался партнером гиганта интернет-торговли «Озон».

Правда, суть этого партнерства до конца не понятна: судя по всему, речь идет о предоставлении складских площадей для «Озона», которые его компании «Марвел-логистика» (входит в «Марвел-дистрибуцию») должен возвести девелопер «ПНК Групп». Ключевым бенефициаром последнего называют другого скандального персонажа, Андрея Шаркова.

Последний известен, в том числе, скандалом с собственниками на площади ООО «Индустриальный парк Внуково-3», ранее принадлежавшими «ПНК Група». Ранее 4 гектара индустриального парка купила фармацевтическая компания «Аквион», однако затем столкнулась с рядом сложностей.

Площади стоили фирме более 1 млрд рублей. По слухам, они собирались вернуть часть средств через возврат НДС со стоимости купленного имущества, а указали им на такую возможность якобы в самом «ПНК Група» Шаркова. Вот только возместить НДС у собственников «Аквиона» не получилось. Лишь через суд и длительные переговоры им удалось сделать это частично — из предполагаемых изначально почти 200 млн рублей НДС возместили только 92 млн.

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Впоследствии выяснилось, что для строительства клада «ПНК Група» использовал застройщика, который применял упрощенную систему налогообложения. Это значит, что «ПНК Група» могли попросту ввести контрагента заблуждение — либо сами об этом и не знали вовсе. Если все это, включая работу с «Озоном» по складским площадям, правда, то интересных же себе партнеров подбирает господин Гирдин!

Куда уйдут деньги от этой и других сделок — тоже несложно догадаться. Ведь господин Гирдин, судя по всему, большой любитель западной офшорной экономики. Его головная структура, ООО «Марвел КТ» более чем на 80% принадлежит кипрскому офшору «Конур Холдинг Лимитед».

Это весьма странно, ведь компания буквально купается в госзаказах, а первым государственным учреждением, которое спешит пролить на компанию Гирдина «золотой дождь», выступает «Сбербанк» Германа Грефа. Тоже, как известно, большого любителя государственных денег и IT-сектора.

Общий объем госзаказов компании уже превысил 12 млрд рублей. И из них почти 9 млрд рублей приходится на ПАО «Сбербанк». Еще 2,9 млрд рублей — на «Сбербанк-Сервис». Речь, разумеется, в основном о поставках техники и комплектующих. При этом, по слухам, параллельно с этим структуры Гирдина преспокойно кредитуются в «Сбербанке».

А знает ли Герман Греф, государственный, извините, муж, про скандал с «ландроматом»? Про возможные хищения в «Невском банке»? Про то, что госденьги могут утекать в офшоры? Или про то, что нынешние заокеанские партнеры господина Гирдина в перспективе при его помощи могут обойти ограничения по поставкам, связанные с импортозамещением?

Видимо, не знает. Ну так мы ему, как и всем вам, включая правоохранительные органы, с удовольствием об этом рассказываем. И надеемся, что реакция последует. А иначе вся болтовня про импортозамещение и борьбу с отмыванием денег в нашей стране не стоит и ломаного гроша?

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