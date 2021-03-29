Роскомнадзору не понравилось расследование Gulagu.net о коррупции в Минюсте о казнокраде Андрее Чумакове

Роскомнадзор потребовал от интернет-портала Gulagu.net удалить публикацию о причастности к коррупции директора Департамента организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации Андрея Чумакова, однако доступ правозащитников к ресурсу до этого был закрыт силовиками.

«Роскомнадзор прислал требование удалить публикацию о коррупции и причастности к ней директора одного из департаментов Минюста. А доступ мне и другим координаторам к сайту закрыт хакерами спецслужб, которые 15 января получили доступ к Gulagu.net и всем системам администрирования наших сайтов. И вот как нам исполнять решение РКН?», — рассказал «МБХ медиа» основатель Gulagu.net Владимир Осечкин.

Он сообщил, что 15 января силовики пришли с обысками в квартиру администраторов сайтов ОНК.рф и Gulagu.net. «В ходе обысков силовики отобрали все компьютеры и пароли — флэшки, диски, ноутбук. Они получили все доступы к системам администрирования и перекрыли доступ к ним для нас. Допоздна администратора сайта допрашивали и унижали. В квартире без согласия и законных оснований, помимо силовиков, работали корреспонденты НТВ», — рассказал правозащитник.

Он пояснил, что после обыска никто из координаторов Gulagu.net не мог администрировать сайт.

Речь идет о расследовании правозащитников, которое опубликовано на сайте OНК.рф. В тексте было сказано, что директор Департамента организации и контроля Министерства юстиции Российской Федерации Андрей Чумаков втайне от коллег заселился и проживал в роскошной 106-метровой служебной квартире по ул. Пырьева в Москве, при этом в его собственности продолжала находиться собственная 103-х метровая квартира, купленная на субсидию, полученную от государства.