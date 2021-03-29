Дыхание Уробороса: Грузинские воры «в законе» подрались на сходке в Греции

Приход весны вызвал предсказуемое обострение в отношениях грузинских воров «в законе», проживающих в Греции, как на свободе, так и в местах заключения. При этом предпринятая ими попытка решить давние противоречия за круглым столом привела только к их углублению.

По нашим данным, на сходке, где ведущим был Заза Амброладзе, созванной по поводу 46-летнего Звиада Папиашвили, претендующего называться полноправным вором, несмотря на то, что после его избиения ворами в СИЗО-7 Тбилиси в 2008 году он ни с кем из них так и не встретился и оборота не дал, Звиада физически атаковал 58-летний Николай Шалибашвили, он же Кока. В результате, Звиаду, опять не давшему сдачи, заявили, что он не вор до тех пор, пока не соберет новую сходку.

По словам источника, Шакро Молодой, которому сообщили об инциденте, занял сторону Коки, сказав, что тот «напрасно бы не ударил».

Напомним, ранее Звиад ответил категорическим отказом на предложение Мераба Джангвеладзе, покровительствующего ныне здравствующим обидчикам Папиашвили по СИЗО-7, урегулировать тот инцидент полюбовно к обоюдном удовольствию сторон.

Теперь у Звиада остается все меньше и меньше как влиятельных союзников, если не считать Чермена, так и шансов вернуть себе доброе имя.

Также на днях крепко повздорили между собой по телефону находящиеся за решеткой, но в разных тюрьмах, молодые грузинские воры «в законе» Пиро Кавлелашвили и Нодо Шукакидзе. Пиро упрекнул Шукакидзе в том, что давно предъявлял тому еще Лаша Баратели (Чиа), а именно, как Нодо, еще не будучи вором, при Саакашвили, играл в футбол с администрацией лагеря, в котором отбывал наказание.

Напомним, год назад Шукакидзе, задержанный в 2018 году в Греции вместе с Лашей Шушанашвили и Чикорой, был приговорен к восьми годам тюремного заключения.

Что касается Пиро, его перспективы еще более печальны, вплоть до пожизненного — за убийство на Кипре местного высокопоставленного преступника, который поднял на него руку. При этом положенное возмездие, которое свершил Пиро, не получило единогласного одобрения его «коллег по цеху». В частности, Левана Цинцадзе, который ругает за это Пиро, который, в свою очередь, ругает Левана за то, что тот поддерживает не собрата-вора, а застреленного киприота.

Аллегорически воровской мир уже давно не представляется в виде спрута. Скорее, он напоминает змея Уробороса, кусающегося себя за хвост. Но не в том смысле, в каком он символизирует собой бесконечность, а в том, как пожирает себя сам.

primecrime.ru