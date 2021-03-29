Дочерняя структура «Ростеха» купила долю в бизнесе сына экс-генпрокурора Чайки

Государственная АО «Корпорация «Росхимзащита» приобрела треть занимающейся сбором отходов компании Игоря Чайки

АО «Корпорация «Росхимзащита», являющаяся дочерней структурой «Ростеха», купила долю в размере 33,4% в ООО «Национальная экологическая корпорация». Об этом сообщает РБК со ссылкой на сведения из базы данных СПАРК.

Ранее ООО «Национальная экологическая корпорация» на 100% принадлежало ООО «Промышленный экологический оператор», совладельцами которой являются Игорь Чайка, сын бывшего генерального прокурора России, а ныне полномочного представителя президента в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки (40%) и Александр Додон, младший брат бывшего президента Молдавии. Оставшейся половиной компании владеет бизнес-партнер Игоря Чайки Александр Пономарев. Официально основным видом деятельности компании является «сбор неопасных отходов».

Ранее сообщалось, что компания «Архплей Девелопмент» – еще одно совместное предприятие Игоря Чайки и Александра Додона, приобрела землю для возведения высотных жилых домов в Москве. Чайка и Додон будут осваивать лакомый кусочек земли по адресу 1-й Дубровский проезд, 78/14, у станции метро «Волгоградский проспект» на юго-востоке столицы.

До этого Игорь Додон комментировал партнерские отношения своего брата с Чайкой. По его словам, Александр работает в России уже давно, а его дети учатся в стране, и ничего преступного в его совместном бизнесе с сыном экс-генпрокурора нет.

Отметим, что основной бизнес Игоря Чайки связан с вывозом и утилизацией мусора. Его компания «Хартия» является оператором по обращению с отходами в пяти регионах страны. За ближайшие 10 лет ей отдадут более 107 миллиардов рублей в качестве платы за оказываемые услуги.

В 2015 году Фонд борьбы с коррупцией известного оппозиционного политика Алексея Навального обнародовал фильм-расследование «Чайка», в котором рассказывается о том, как его сыновья, Артем и Игорь, стали успешными бизнесменами благодаря влиянию отца, которое обеспечивает им возможность безнаказанно использовать преступные методы в своей деятельности.