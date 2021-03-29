Посол Италии в РФ попросил российские власти вывести пармезан из-под контрсанкций

По мнению Паскуале Терраччано, этот вид сыра не относится к свежим продуктам, которые попали под продуктовое эмбарго, а значит должен быть разрешен к ввозу в страну

Посол Италии в РФ Паскуале Терраччано считает нужным внести корректировки в перечень российских продуктовых контрсанкций, убрав из него сыр пармезан. По его мнению, этот вид сыров был включен в список запрещенных по ошибке.

Как известно, продуктовое эмбарго действует в отношении свежих продуктов из тех стран, которые под него попали. По заявлению Терраччано, пармезан не является свежим продуктом, поскольку не содержит лактозу и, соответственно, его ввоз в Россию должен быть разрешен. По словам посла, в настоящее время Роспотребнадзор изучает данный вопрос.

Терраччано отметил, что Италия не просит отменить все контрсанкции, поскольку понимает, что это в настоящий момент невозможно. Речь идет только об исправлении технической ошибки. Посол добавил, что это было бы хорошим жестом со стороны России в адрес страны, которая всегда оставалась к ней дружественной, несмотря на международные осложнения.

Дипломат также выразил надежду на то, что рано или поздно, когда политические условия изменятся, система санкций и контрсанкций между Россией, Италией и другими европейскими странами будет отменена.

Продовольственное эмбарго начало действовать по указу президента Владимира Путина в 2014 году. Под него попали те страны, которые ввели или поддержали антироссийские санкции из-за присоединения Крыма. Поначалу ограничения действовали в отношении товаров из США, Европейского союза, Австралии, Норвегии и Канады. В 2015 году перечень этих стран пополнили Албания, Черногория, Исландия и Лихтенштейн, а в 2016 году – Украина.