Вчені розвінчали міф про користь келиха вина в день

Довгий час вважалося, що келих червоного вина в день здатний допомогти організму. Зокрема, поліпшити роботу серця. Однак вчені досі не знайшли підтвердження цьому факту.

Хоча вино і містить антиоксиданти, здатні знизити рівень “поганого” холестерину в крові, говорити про його безумовної корисності медики не поспішають. Про це повідомляє Eat This.

Навпаки, келих вина ввечері за вечерею може стати причиною недосипу. Незважаючи на те, що багато хто після алкоголю відчувають себе сонними, цей стан поширюється лише на перші фази циклу сну. Лікарі стверджують, що у вина є розслаблюючі м’язи властивості, які дозволяють подрімати на короткий проміжок часу. Однак наступні цикли сну порушуються, відзначають вчені Національного інституту неврологічних захворювань США.

Пробудження посеред ночі можуть зменшити загальну кількість сну, через що на ранок людина відчуває себе розбитим і не виспався. Згідно з недавніми дослідженнями, недосип може стати причиною серйозних проблем зі здоров’ям. Наприклад, афективних розладів, діабету або гіпертонії.

При цьому в опублікованій в 2020 році статті в науковому журналі JAMA Neurology говориться, що при недостатній тривалості фази глибокого сну шанси на ранню смерть серед літніх чоловіків збільшувалися.

Навіть за умови, що людина випиває малий обсяг вина перед сном, шанси випробувати неприємні наслідки великі. Так, в 2018 році було проведено дослідження, в ході якого вчені виявили, що вплив рясного і помірної кількості алкоголю на сон таке ж, як вплив малого. Згідно з даними, опублікованими в JMIR Mental Health, якість сну через спиртних напоїв знижується на 9%.

Лікарі радять не пити вино або інші міцні напої перед сном. Якщо ж хочеться все-таки пропустити по келишку за вечерею, медики радять це робити мінімум за чотири години до відходу до сну. За цей час ваш організм встигне засвоїти алкоголь і повернутися до того стану, при якому можливий якісний глибокий сон.