Найем о реформе «Укроборонпрома»: Маск переедет в Лукьяновское СИЗО, если его назначат главой ГК

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №3822 о реформировании государственного концерна «Укроборонпром».

Об этом сообщается на официальном сайте парламента.

Проект закона «Об особенностях реформирования предприятий оборонно-промышленного комплекса государственной формы собственности» поддержали 277 нардепов.

Документ предусматривает трехэтапную реформу концерна и предприятий, которые входят в его состав. На первом этапе «Укроборонпром» превратят в акционерное общество, на втором – создадут отраслевые бизнес-объединения. Третий этап закрепит разделение концерна на два крупных холдинга: Оборонительные системы Украины и аэрокосмический холдинг.

Ожидается, что на реформу концерна уйдет приблизительно год.

Замглавы «Укроборонпрома» Мустафа Найем отреагировал на принятие законопроекта коротким видео, обнародованным на YouTube-канале ГК.

На нем он заявляет, что если бы сегодня основателя Tesla и SpaceX Илона Маска назначили главой государственного концерна, то через месяц «его посадят на 3-10 лет».

По его словам, в Украине не позволят Маску что-либо сделать с концерном или любым предприятием, которое входит в его состав. При попытке изготовить или сделать какой-то технический прорыв, Маска «сперва обвинят, что он превысил свои полномочия», а потом назовут «шулером».

«А закончится все это тем, что он действительно получит реальный срок в тюрьме и переедет в Лукьяновское СИЗО через дорогу от госконцерна», — считает Найем.

В конце видео появляется надпись с вопросом, хочет ли зритель узнать, почему так. И тут же дается ответ: «№3822».