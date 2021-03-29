Маслом смазанная дорога Оксаны Лут

«Воротилы» аграрного рынка поглощают новые ниши, а заместитель Министра сельского хозяйства продолжает пополнять коллекцию личных драгоценностей?

С 1 июля экспортная пошлина на подсолнечник составит 50%, но не менее $320 за тонну, сообщает корреспондент УтроNews. Такая ставка будет действовать до сентября будущего года. Решение было принято на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному регулированию, а выдвинуло его Минсельхоза РФ.

Возможно, это будет «прощальным подарком» крупным игрокам аграрного рынка от Министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, которому, как пишет издание «Версия», сулят скорую отставку. В свое время он возглавлял «Россельхозбанк», где нынешний заместитель Министра – Оксана Лут – трудилась под его началом главой департамента по работе с клиентами и развития бизнеса. За время, когда Патрушев возглавлял этот финансовый институт, банк терпел колоссальные убытки. За 2014 год убыток «Россельхозбанка» составлял 7,5 млрд руб, а в 2015 году и вовсе составил рекордные 72,6 млрд руб. Стремительное падение «Россельхозбанка» по рейтинговой таблице вниз не помешало, однако, Дмитрию Патрушеву тянуть деньги из бюджета.

Жирный след

Но вернемся к нашим семечкам. Как было объявлено публике, такая мера направлена на сохранение нужного объема семян подсолнечника на внутреннем рынке и защиту россиян от ценовых скачков на растительное масло. Довольно забавное объяснение, особенно, если учесть, что в январе экспортная пошлина на масленичные культуры уже повышалась с 6,5% до 30%. И цены на масло это не только не удержало, а даже позволило ей рвануть до таких высот, что Президент России Владимир Путин был вынужден лично заниматься ее фиксацией.

Чуть позже замглавы Минсельхоза Оксана Лут, которую недоброжелатели называли лоббистом интересов отдельных производителей, прозрачно намекала, что правительство вот-вот займется ценами на яйца и макаронные изделия. Об этом писала «Лента.ру» Позже заявление было опровергнуто, и Оксана Николаевна, как видно, решила сосредоточить свои усилия на том, что совершенно точно может принести жирный профит.

Сквозь мелкое сито

Очередное повышение экспортной пошлины на подсолнечник, да еще и введенное на целый год, выкосит с рынка мелких и средних производителей, упрочив позиции крупных игроков. Искусственные ограничения на вывоз подсолнечника за рубеж выглядят тем более странно на фоне того, что российский рынок масленичных культур вовсе не испытывает больших трудностей: в 2020 году, по данным экспертно-аналитического центра агробизнеса, аграрии собрали 15,7 центнера с гектара с 8 481 посевных площадей. Этого урожая достаточно, чтобы не только удовлетворить требования внутреннего рынка, но и завалить подсолнечником все подъездные экспортные пути во всех направлениях.

Не будем забывать, что переработка подсолнечника – очень конкурентный бизнес. По оценке исполнительного директора Масложирового Союза Михаила Мальцева, сбор и переработка этой культуры обеспечивает аграриям 150% прибыль.

Однако создается впечатление, будто кто-то в Правительстве нарочно создает «масложировой коллапс» в стране, во-первых, искусственно нагнетая слухи о грядущем повышении цен на масло ввиду его дефицита, а во-вторых, препятствуя мелким аграриям развивать бизнес и производство путем установки перед ними пошлинного шлагбаума.

Крупным же компаниям, напротив, дается «зеленый свет» – так, агрохолдинг «Русагро» бывшего сенатора Вадима Мошковича принял решение о запуске приостановленного в 2019 году комбината «Приморская соя», мощности которого, по сообщению «Коммерсанта», позволят выпускать по 30 тыс. тонн масла в год. Введение пошлин на семена подсолнечника оказались на руку и холдингу «Био-тон», владелец которого Эдуард Зернин уже подтвердил, что рассматривает идею еще больше расширить влияние на рынке, прикупив Саратовский комбинат хлебопродуктов.

Что за Аннушка разлила масло?

Что или кто в этой истории стоит за бедами мелких производителей и кому стоило бы сказать «спасибо» от имени крупных? Сельскохозяйственных интересы разных групп может лоббировать замминистра Минсельхоза Оксана Лут. Именно ей приписывается инициатива объединять милых сердцу производителей сельхозпродукции в различные союзы, благодаря чему создается впечатление, будто Оксана Лут стоит горой не за отдельно взятую коммерческую фирму, а за созданную на общественных или иных началах организацию. А что криминального в повышенном внимании к нуждам общественной организации? Это как с празднованием Восьмого марта: женский день считается Международным, но празднуют его только в России.

Чужим – все, своим – ценовый рост?

Например, большую часть квот на экспорт зерновых в 2019 году получили члены Союза экспортеров зерна «Астон» и «РИФ», тогда как в этом Союзе состоит 16 участников. Эти же компании волевым решением руководства Минсельхоза были назначены основными поставщиками зерна в Саудовскую Аравию и Вьетнам. Создатели телеграмм-канала «Кремлевский мамковед» утверждают, что с каждой тонны проданного за бугор зерна «Астон» и «РИФ» пересыпают в карман Оксаны Лут по доллару, и не трудно догадаться, что таким образом карманы оказываются набиты миллионами (в прошлом году «РИФ» и «Астон» экспортировали 5,4 и 3,3 млн. тонн соответственно).

Кстати, еще совсем недавно, а именно в 2018 году, дефицит зерна в России не смущал ни Оксану Лут, ни владельца того же «РИФа» Петра Ходыкина, который отправил за границу рекордное количество зерновых – 4,5 млн. тонн. В то время в нескольких регионах России наблюдался неурожай, но зачем продавать хлеб соотечественникам, если арабы дают больше? Именно 2018 год «славен» резким скачком цен на хлеб. И как знать, не станет ли 2021-й точкой отсчета рванувшей стоимости масла.

Как сыр в масле

Еще один союз от Оксаны Лут – «Союзмолоко», где членство необходимо для получения субсидий компаниями молочной отрасли. «Союзмолоко» возглавил Штефан Дюрр, чья «ЭкоНива», к слову, разрослась на деньги «Россельхозбанка», где прежде в поте лица трудились министр Патрушев и господа Лут. Поговаривали, «ЭкоНива» активно скупала сельскохозяйственные земли и компании, а РСХБ проспонсировал несколько крупных проектов «ЭкоНивы», открыв дополнительную линию аж на 15 млрд рублей.

Среди средних и мелких производителей аграрной продукции бытует не слишком веселая шутка о том, что упущенные прибыли оседают на ушах и запястьях некоторых из руководителей Минсельхоза. Так это или нет – ту тайну знают стены министерских кабинетов, но вот еще год назад журналисты отметили, что Оксана Лут появилась на Съезде крестьянских и фермерских хозяйств в колье «Луи Виттон» из белого золота с бриллиантами. Как утверждали авторы телеграм-канала «Бойлерная», якобы украшение стоит не менее 2,8 млн. рублей. Примерно в это же время о Лут стали говорить, как о первом претенденте на кресло Министра, на которого некоторые из воротил рынка возлагают большие надежды. Настолько большие, что уже через пару месяцев Оксана Николаевна появилась в Уфе на Всероссийском семинаре Министерства в серьгах Cosmos Van Cleef & Arpels, тоже стоимостью в не одну свою зарплату.

Осталось довершить начатое, нанизав на пальцы перстни с масляничным блеском и – кто знает – взгромоздив на голову и корону?

utro-news.ru