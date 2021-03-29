В «Богдан моторс» заявили об убытках в 3,4 млрд гривен

ЧАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс» по итогам 2020 года отчиталась об убытках в размере 3,38 млрд гривен. Об этом сообщает Finbalance.

Отметим, по результатам 2019 года компания заявляла о прибыли 609 млн гривен.

По данным компании, на конец 2020 года ее текущие обязательства и обеспечение составляли 9,18 млрд гривен, в то время, как на конец 2019 – 6,24 млрд гривен.

Объем активов составил 1,09 млрд гривен, против 1,53 млрд гривен на конец 2019 года.

Напомним, в декабре 2020 года суд открыл производство по делу о банкротстве ЗАО «Автомобильная компания «Богдан Моторс».

Эта структура входит в корпорацию «Богдан» Олега Гладковского, который был первым заместителем секретаря СНБО во времена президентства Петра Порошенко.

Олег Гладковский и Петр Порошенко — давние бизнес-партнеры: как минимум ранее Петр Порошенко был совладельцем корпорации «Богдан».

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