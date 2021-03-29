За чей счёт Алексей Миллер финансирует убыточный экспорт газа?

«Газпром» по результатам прошлого года показал рекордные убытки – 2020-й оказался для компании хуже «чёрного» 1998-го.

Отчёт по РСБУ зафиксировал потери в 706,9 млрд рублей, годовая выручка газовой монополии снизилась на 14,7%. И в этом нет ничего удивительного: компания явно демпингует на внешних рынках. Остаётся только понять, ради чего? Ведь внутри страны тарифы на газ стабильно растут.

Вряд ли отчётности «Газпрома» стоит верить на все сто. Газовый гигант уже дважды был уличён в накрутке статистических показателей. Так, на европейском рынке компания продавала газ своим дочерним структурам – Газпромбанку и Gazprom Marketing & Trading. Правда, сделки проводились только на бумаге, топливо никуда не перекачивалось. Смысл их может быть только в том, чтобы по итогам отчётного периода показать красивые цифры, так как потом газ выкупался назад. Бог весть, зачем менеджерам компании нужны липовые отчёты. Возможно, для назначения премий себе любимым?

Ведь с чем-чем, а с этим в «Газпроме» всё хорошо. К примеру в 2020 году выплаты членам правления выросли до 1,711 млрд, что на 380 млн больше, чем годом ранее (эти деньги поделят между собой 14 человек, и ещё примерно столько же они получат от дочерних структур «Газпрома»).

Однако по итогам продажи газа за прошлый год, как ни крути, красивых цифр не вышло.

Списать убытки

Ещё в прошлом мае появилась информация, что «Газпром» продаёт в Европе газ дешевле, чем в России. Причём ещё и ниже себестоимости. Впрочем, структура «Газпрома» настолько запутанна, что даже себестоимость российского газа эксперты точно оценить не могут. Расклад примерно такой: около 14 долларов с тысячи кубов составляет НДПИ, 30 – расходы на транспорт по России, 22 – прокачка через «Северный поток». Итого получается около 66 долларов. Если прибавить расходы на добычу и вычесть 30% экспортной пошлины, то получается, что продавать газ в Европе нужно как минимум по 100 долларов за тысячу кубов. Продавали же за 46–62. Итог такой: годовая выручка от продажи газа в страны дальнего зарубежья упала на 30% до уровня 1,32 трлн рублей.

Проблема не в том, что цены на газ из-за стечения каких-то обстоятельств время от времени падают, говорят эксперты (в этот раз свою роль сыграла пандемия). А в том, что «Газпром» продолжает вкладывать деньги в развитие поставок на бесперспективный европейский рынок (Европа уже приняла программу перехода на «зелёное» топливо). В первую очередь речь может идти о «Северном потоке – 2». В этой связи американские санкции против проекта могут оказаться даже на руку команде Миллера. Они позволят менеджерам законсервировать трубу, списать убытки, сославшись на форс-мажор, и перевернуть эту страницу. Почву под такой поворот, судя по всему, уже начали готовить. «Проект газопровода «Северный поток – 2» может быть приостановлен или даже окончательно свёрнут из-за политического давления», – говорится в проспекте еврооблигаций «Газпрома», который цитирует Reuters.

Кто согреет Россию?

Не лучшим образом для «Газпрома» складывается ситуация внутри страны. Конечно, монопольное положение позволяет газовому гиганту диктовать потребителям свои цены. Но есть ещё и политические вопросы. На январской видеовстрече с Алексеем Миллером Владимир Путин указал главе «Газпрома» на снижение темпов газификации в России. «Вопросов на этот счёт у граждан очень много. Конечно, люди хотят знать планы развития газификации России», – сказал президент. В ответ глава «Газпрома» заверил, что к 2030 году газификация будет завершена. Но здесь нужно отметить, что «Газпром» обычно под зоной своей ответственности понимает прокладку межпоселковых газопроводов. Внутри населённых пунктов трубы строятся за счёт бюджетов и самих потребителей. И как раз там с деньгами совсем худо.

На днях по этому поводу произошёл спор в Госдуме между представителем Минфина Андреем Габовым и председателем думского комитета по энергетике Павлом Завальным. Минфин предложил довольно запутанную схему финансирования газификации за счёт реструктуризации региональных кредитов. Депутат назвал эту идею «отмазкой», которая работать не будет. Так что решение пока не найдено. Но почему-то никто из депутатов не задался (по крайней мере вслух) простым вопросом: если трубы позволяют зарабатывать «Газпрому», то почему строить их нужно за счёт бюджета или потребителя? Ведь в конце концов любые затраты газовиков всё равно оказываются в тарифе на топливо. Все доводы о том, что продажа газа внутри России – это едва ли не благотворительность «Газпрома», теперь уже точно стоит забыть. По итогам прошлого года можно сказать, что именно российский потребитель финансирует убыточные экспортные поставки «Газпрома».

В подкрепление этого тезиса пришла свежая новость. Объёмы поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» возросли, а цена за год снизилась почти вдвое. С 202 долларов за тысячу кубов в первом квартале 2020 года до 118,5 доллара – с начала 2021 года (при этом о себестоимости газа на этом направлении информации нет). На китайском рынке «Газпром» явно демпингует, пытаясь потеснить поставщиков СПГ, в том числе и российских. Они поставляют свою продукцию втрое дороже.

Китайские потребители до такой степени интересны «Газпрому», что он начал проектировать «Силу Сибири – 2». Согласно одному из вариантов, труба пройдёт от полуострова Ямал через Монголию (Улан-Батор сможет заработать на транзите) в восточный Китай. Достанется ли газ из неё сибирским регионам России – пока вопрос.

Зачем понадобилась «Сила Сибири – 2»

Поставки по газопроводу «Сила Сибири» начались в декабре 2019 года. Тогда было объявлено, что контракт подписан на 30 лет и ни о каких дополнительных газопроводах речи не шло. Источником газа для Китая в первую очередь стало Чаяндинское месторождение (расположено в 300 километрах к северу от Байкала). В 2022 году к поставкам должно будет подключиться Ковыктинское месторождение (150 километров к Западу от Байкала). О нём новостей пока негусто — ведутся геолого-разведочные работы. Вокруг Чаянды разгорелся настоящий скандал – группа инженеров обнаружила серьёзные просчёты при геологоразведке и бурении скважин. Некоторые из них оказались загублены из-за применения некачественных материалов. Технари пытались объяснить проблему начальству, но менеджерам дочерних структур «Газпрома» больше года удавалось не выметать сор из избы. В результате конфликта в среде газовиков данные о просчётах всё же были опубликованы, но разобраться в них может только специалист. Говорят, что, когда информация дошла на самый верх, было уже поздно. По пессимистичным прогнозам, Чаянда уже не сможет выйти на тот уровень добычи, который заявлен в договоре с Китаем. Поэтому и появилась идея срочно строить «Силу Сибири – 2». Согласно опубликованным проектам, трубу будут тянуть в Монголию аж с Ямала. В связи с этим возникает подозрение, что и с Ковыктинским месторождением, которое могло бы спасти ситуацию, что-то не то. Если действительно всё так плохо, то «Газпром» ждут триллионные убытки.

Тем временем

Новый год начался для «Газпрома» с неприятностей. Одна за другой последовали три крупные аварии на газопроводах в России. В январе из-за утечки была приостановлена работа газопровода Пермь – Горкий-1.

В феврале в городе Качканаре (Свердловская область) газопровод взорвался, а затем загорелся. Без тепла остались тысячи местных жителей. Затем в Оренбургской области оказались повреждены два магистральных газопровода – Оренбург – Новопсков и «Союз». Из-за последнего ЧП пришлось даже приостановить подачу газа в Казахстан. В связи с этим возникает вопрос: уж не стал ли газовый гигант, столкнувшись с убытками на экспортном фронте, жёстко экономить на безопасности своих объектов в России?

versia.ru