Совкомбанк купит банк у оппонентов Калви

Совкомбанк выкупит бумаги банка «Восточный» у его действующих акционеров — инвестфонда Baring Vostok, компании «Финвижн» и Шерзода Юсупова. Кредитная организация «из дела Калви» будет интегрирована в Совкомбанк.

О планах кредитной организации говорится в ее заявлении, поступившем в журнал «Компания». Из него следует, что сделку надеются закрыть в течение нескольких недель, после того как Центробанк и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выдадут на нее разрешения.

«Сделка проходит на рыночных условиях, но ее финансовые параметры и цену стороны не раскрывают. Совкомбанк планирует интегрировать и присоединить банк “Восточный” в течение 12–18 месяцев», — говорится в сообщении.

Ожидания и перспективы

О возможной покупке было известно еще вчера. Близкие к сделке источники рассказали «Интерфаксу», что все акционеры «Восточного» подписали обязывающие документы по продаже. Собеседник агентства отмечал, что стороны не ждут принципиальных возражений со стороны регулятора. Сделку рассчитывают закрыть до середины апреля, утверждал он.

В самом Совкомбанке ждут, что покупка усилит позиции банка в розничном бизнесе. Кредитная организация хочет расширить филиальную сеть и повысить доступность своих продуктов в ключевых регионах присутствия.

Председатель правления Совкомбанка Дмитрий Гусев назвал «Восточный» заметным игроком розничного рынка с профессиональной командой и качественным розничным кредитным портфелем. «Его клиентский профиль, география и портфель продуктов интересны с точки зрения получения синергии с бизнесом Совкомбанка», — отметил Гусев.

Сделку также прокомментировали в Baring Vostok. Старший партнер фонда Елена Ивашенцева указала на «безупречную репутацию» Совкомбанка и профессионализм его сотрудников.

«Мы приветствуем Совкомбанк в качестве нового контролирующего акционера банка “Восточный” и считаем, что сделка откроет новую страницу в его истории. Мы рады, что именно команда Совкомбанка будет развивать перспективную розничную бизнес-модель банка в будущем», — заявила она.

В эпицентре конфликта

«Восточный» более двух лет переживал корпоративный конфликт двух крупнейших акционеров. Он разгорелся между Evision Holdings (41,63% акций), подконтрольной фонду Baring Vostok, и «Финвижн холдингс» (42,01%) бизнесмена Артема Аветисяна. В августе 2016 года кипрская Evision и BOC Russia (будущий «Финвижн») договорились об объединении банков «Юниаструм» и «Восточный». Сделка была закрыта в 2017 году.

После этого «Финвижн» получил 32% объединенного «Восточного», а Baring Vostok не планировал оставаться основным владельцем банка. Также «Финвижн» получил опцион на 9,9% бумаг «Восточного». В случае его реализации группе Аветисяна отошло бы свыше 50% акций.

Этот опцион долгое время не исполнялся. «Финвижн» утверждал, что Baring Vostok намеренно не давал этого сделать и игнорировал уведомления об исполнении. Летом 2019-го Evision все же исполнила опцион, а фонд утратил контроль над банком. До этого компании принадлежало 51,6% акций организации.

Разборки с Калви

В ходе корпоративного конфликта против топ-менеджеров Baring Vostok возбудили уголовное дело. В частности, «жалоба» поступила на основателя фонда Майкла Калви. Дело завели по заявлению Шерзода Юсупова, который выступает партнером Аветисяна и миноритарным акционером «Восточного».

Юсупов утверждал, что руководители Baring Vostok похитили 2,5 млрд рублей за счет погашения долговых обязательств перед банком дешевыми акциями. Речь идет об уступке кредита Первого коллекторского бюро (ПКБ) в обмен на акции люксембургской компании IFTG. СК оценил эти бумаги в 600 тысяч рублей, а Калви и его партнеров обвинили в мошенничестве.

Менеджеры Baring Vostok вину в содеянном отрицали, а Калви связывал уголовное преследование с корпоративным спором. Вскоре выяснилось, что рыночная цена акций, полученных банком, даже превышает 2,5 млрд рублей и о мошенничестве речи не идет, но СКР не стал закрывать дело. Его переквалифицировали на статью «Растрата».

Точка в корпоративном конфликте с Аветисяном была поставлена лишь в октябре 2020 года. Тогда Evision Holdings и «Финвижн» заключили мировое соглашение. Они договорились отозвать все иски из российских, зарубежных и третейских судов, а все усилия направить на развитие «Восточного».

Осенью банк получил от ПКБ 2,5 млрд рублей. Эти средства ему перечислили в качестве компенсации по делу, в рамках которого топ-менеджеры Baring Vostok находились под арестом. Дело Калви и его коллег по фонду по-прежнему слушается в суде. Его передали в Мещанский суд Москвы, где дело рассматривают по существу.

ko.ru