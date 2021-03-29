Строительство «Адмирала Кузнецова» обрастает уголовными делами

Скандалы вокруг ремонтных работ на единственном российском авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов» продолжаются.

Решением Октябрьского районного суда Мурманска арестован на два месяца гендиректор 10-го судоремонтного завода Евгений Зудин. Как полагает следствие, Зудин похитил 45 млн рублей из средств, выделенных государством на ремонт корабля.

Миллионы осели в баках

Уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере в отношении Зудина было возбуждено ещё 29 декабря 2020 года. Накануне ареста в квартире директора и других руководителей предприятия прошли обыски. Следователи утверждают, что руководитель 10-го судоремонтного завода незаконно обогатился на очистке топливных баков крейсера – его завод стал подрядчиком этих работ в 2018 году. Очистка баков была выполнена к июлю 2019 года, стоимость работ – 71 млн рублей. Однако следствие установило, что вместо указанных 23 тысяч нормо-часов на работы ушло 13 тысяч, а реально израсходованная сумма составила 26 млн рублей, остальные деньги похищены.

В отношении гендиректора предприятия возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Обвиняемому грозит до 10 лет лишения свободы, свою вину Зудин не признал. Впрочем, следователи не исключают, что это не единственный эпизод мошенничества.

10-й судоремонтный завод находится в посёлке Полярном и входит в Объединённую судостроительную корпорацию. Его руководитель попадает в центр скандала не впервые. В январе 2020 года СМИ сообщали, что государственная инспекция по труду привлекла Евгения Зудина к административной ответственности за долги по зарплате, общая сумма которых достигала 16 млн рублей. В ответ пресс-секретарь предприятия Ольга Попова на своей странице в соцсети обозвала журналистов «тварями пиндосовскими» и обвинила их в получении денег от «западных друзей».

Дорогое неудовольствие

Это не первое уголовное дело, связанное с ремонтом «Адмирала Кузнецова». Ещё в сентябре 2009 года по факту завышения стоимости ремонта корабля было возбуждено дело о превышении должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ). По результатам проверки военной прокуратуры Северного флота было установлено, что в июне 2009-го начальник технического управления флота Виктор Бурсук необоснованно утвердил завышенную стоимость ремонтных работ. Это привело к тому, что 35-й судоремонтный завод опять же необоснованно получил из госбюджета более 9,7 млн рублей.

Что касается случаев завышения стоимости ремонта военной техники, то можно вспомнить уголовное дело в отношении руководителя компании «Ост-Вест-Конверс», возбуждённое по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) в июне 2020 года. Как сообщала тогда пресс-служба управления ФСБ по Омской области, глава предприятия «искусственно формировал завышенные траты», связанные с ремонтом военной техники. Ущерб от его действий составил свыше 131 млн рублей.

А в 2013 году военная прокуратура выявила завышение стоимости ремонта кораблей на Тихоокеанском флоте на сумму 63 млн рублей. В отношении должностных лиц АО «Дальневосточный завод “Звезда”» также было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ.

Крейсер «Адмирал Кузнецов» во время ремонтных работ в Мурманске.Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Контракт на ремонт и частичную модернизацию «Адмирала Кузнецова» на 86 млрд рублей в 2018 году получил центр судоремонта «Звёздочка». Планировалось, что после ремонтно-модернизационных работ срок службы тяжёлого крейсера будет продлён на 10 лет.

Ранее предполагалось, что ремонт «Адмирала Кузнецова» завершится в 2020 году, а в 2021-м судно вернётся в строй. Но работы, похоже, сильно затянутся из-за ряда ЧП: в 2018 году затонул плавучий док, где проходил ремонт подводной части корабля; в 2019-м на судне случился пожар. В январе нынешнего года СМИ сообщили о новом пожаре на борту ремонтируемого «Адмирала Кузнецова» – якобы во время ремонтных работ взорвался баллон с ацетиленом. Однако глава пресс-службы «Звёздочки» Евгений Гладышев опроверг эту информацию, заявив, что «произошёл сбой в работе технологического оборудования, не приведший к возгоранию и никак не отразившийся на ходе работ по ремонту корабля». Американское издание The Drive и вовсе назвало российский авианесущий крейсер «проклятым кораблём».

– По сути, Северный флот не имел тогда достаточных мощностей для ремонта крупных надводных кораблей, – пояснил «Октагону» старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий Михаил Барабанов. – Само по себе докование в плавучем доке было паллиативным решением, а большой сухой док так и не был построен в течение советского периода. И сейчас приходится аврально навёрстывать упущенное.

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