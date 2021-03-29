В Италии будут делать «Вино Путина»

Итальянский мультимиллионер Марио Путин основал очередной винный бренд. Бизнесмен перестал стесняться своей фамилии и планирует производить вино имени себя.

71-летний Марио Путин возглавляет и владеет крупным холдингом в сфере общепита Serenissima Catering Group. В него входит 13 компаний, одной из которых является созданная в 1992 году Rossi Giants – именно она подала заявку на регистрацию винной торговой марки Il vino di Putin («Вино Путина») в ноябре 2020 года. Марка Il vino di Putin зарегистрирована в Европейском патентном бюро 6 марта 2021 года, патентная защита распространяется на 28 стран ЕС.

На родине Путина называют «королём столовых», потому что его основная компания Serenissima Catering Group занимается кейтерингом и управляет более 600 столовыми по всей Италии. Холдинг обслуживает более 350 больниц, школ и социальных учреждений, поставляет продукты в бары и рестораны. Путин накрывал столы для таких всемирно известных домов моды, как Armani, Gucci и Bottega Veneta. Среди клиентов компании значится даже Ватикан.

Регистрация марки Il vino di Putin в Европейском патентном бюро.

В 2019 году компания сделала рекордную для себя выручку в размере 486 млн долларов, её чистая прибыль составила 10 млн долларов. Для сравнения, в 2018-м выручка холдинга была на 31 процент меньше. Rossi Giants, которая тоже занимается кейтерингом и продаёт продукты и напитки, за 2019 год заработала 74 млн долларов.

В том году организация зарегистрировала другую марку вина – Leida 19.88. Это сухое игристое вино можно заказать на официальном сайте Rossi Giants по цене 19,5 евро за бутылку. Итальянский Путин подчёркивает исключительность своего продукта: «Эксклюзивный лейбл Rossi Catering призван привнести что-то уникальное на ваш стол». Рейтинг Leida 19.88 на сервисе Vivino – 3,4 балла из 5 возможных.

В итальянской прессе нередко уточняют, что Путин – однофамилец президента России, и подчёркивают, что в случае с итальянским бизнесменом ударение ставится на «и». Предприниматель клянётся, что не состоит в родстве с российским лидером, и всё же итальянские журналисты редко упускают шанс их сравнить.

Например, один из подзаголовков в публикации римского журнала Il Mondo гласит: «Жёсткий, как Владимир». Речь идёт о стиле ведения дел Марио Путина.

Таким сравнением итальянский Путин обязан судебному разбирательству со своим бизнес-партнёром Сильваной Сорси, которая владела 47,5 процента Serenissima Catering Group через ювелирную компанию Alfabetoro. Сорси оказалась замешана в мошеннических схемах, её обвинили в неуплате налогов.

Сама Сильвана Сорси на протяжении многих лет обвиняла Марио Путина на судебных разбирательствах в том, что он якобы управляет компанией, как диктатор, манипулирует советом директоров и никогда должным образом не выплачивает дивиденды. Но юридические разборки не принесли партнёрам успеха. Издание Quaderni Vicentini в 2014 году констатировало, что суд родной для итальянского предпринимателя Виченцы «всегда соглашается с Путиным». Это же издание называет Марио Путина «вичентийским царём».

Марио Путин.Фото: marioputin.it

На официальном сайте предпринимателя опубликована его биография. Марио Путин родился в провинции Виченца, которая находится в часе езды от Венеции, в 1949 году. Самый младший из 10 детей, в возрасте 16 лет он уехал в Испанию, где работал со старшими братьями в их компании, производящей станки для резки и обработки керамики.

Через четыре года Путин вернулся в Италию и занялся бизнесом в сфере автоматических установок. В тот же период он стал владельцем склада в промышленной зоне Виченцы, который предоставил в аренду компании Serenissima Restauration, специализирующейся на поставке продуктов для предприятий. Вскоре Путин приобрёл акции компании, а в 1986 году и вовсе купил контрольный пакет. Поскольку масштабировать дистрибуцию свежих блюд сложно, он применил метод промышленного приготовления Cook and Chill (быстрое охлаждение и хранение пищи при пониженной температуре).

Марио Путин занимается благотворительностью и финансирует социальные программы – Serenissima Catering сотрудничает с благотворительным проектом в Виченце, предлагая ежедневные горячие завтраки и обеды людям, находящимся в затруднительном положении.

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