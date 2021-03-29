Влад Яма поділився рідкісним фото з батьком і сином

38-річний танцюрист Влад Яма поділився рідкісним знімком зі своїм батьком Миколою і сином Леоном. На вихідні зоряний хореограф відправився в Запоріжжя до своїх батьків, повідомляє WomanEL.

«Tри щасливих дня. Ми просто взяли і поїхали до батьків. Для нас – маленька пригода, для них – величезне щастя! Ми спілкувалися, грали, збирали конструктор, читали книги, їздили на Хортицю … », – розповів Яма в Instagram-пості.

На фото можна побачити, що Леон схожий більше на дідуся, ніж на знаменитого тата чи маму.

«Леон зовні схожий на дідуся більше, ніж на мене. Воооот наскільки мої батьки хотіли внука », – написав Влад.

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Допис, поширений VLAD YAMA (@vladyama_official)

: trserial.net.ua