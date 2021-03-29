Генерал Серж Суета спешит на помощь

Теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию.

По данным телеграм-канада ВЧК-ОГПУ, срок он отбывает в СИЗО Можайска, более того Мязин подал в местный суд ходатайство о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания. Из изолятора он спокойно общается со всем миром и нет сомнений, что в скором времени окажется на свободе- подмосковные суды принимают решения преимущественно в пользу Мязина — одного из самых влиятельных теневых банкиров, создателя гигантских (по суммам) отмывочных каналов, например, каналов по выводу средств через Danske bank и Deutsche bank.

Это уже не первый подобный скандал, связанный с Мязиным. В декабре 2019 года Подольский суд вынес крайне мягкий приговор Ивану Мязину. Судья Татьяна Юферова назначила ему смешное наказание в виде 5 лет лишения свободы. Спустя несколько месяцев Мособлсуд изменил приговор и увеличил срок Мязину до 8 лет. И вот через год крупнейший теневой банкир собрался на свободу.

По словам источника Rucriminal.info подобные успехи Мязина в подмосковных судах объясняются просто. Его хорошим знакомым является генерал-майор МВД в отставке Сергей Бузинов, который одно время выполнял функции безопасника Мязина. Бузинов начинал милицейскую карьеру в уголовном розыске Подольска, где сдружился с представителями местной братвы, в том числе, конечно, с их лидером Сергеем Лалакиным (Лучок).

Когда у близких ему гангстеров появлялись проблемы, Бузинов начинал вести себя очень нервно, за что получил кличку Серж Суета. После сближения с подольскими, карьера Бузинова пошла в гору. Он перешел в ГУ МВД по ЦФО, где его начальником стал Николай Аулов (Ник Ник). Аулов и Бузинов развернули бурную деятельность, под их опекой оказались многие теневые банкиры, в частности Евгений Двоскин, Иван Мязин, Александр Григорьев (последний всегда был тесно связан с Лучком). Аулов и Бузинов активно взаимодействовали с питерскими авторитетами, в том числе с Геннадием Петровым, который тогда обитал в Испании. В ГУ МВД по ЦФО Бузинов был начальником ОСБ. Когла Аулова попросили из МВД, Бузинов ушел вместе с ним в ФСКН. Серж Суета стал заместителем начальника ГУСБ ФСКН. Получил генерала. Однако, потом началась чистка, а у Бузинова в Испании было много недвижимости, купленной во времена сотрудничества с Петровым и Ко. Ему пришлось уволиться из ФСКН. И он пошёл начальником безопасности к Ивану Мязину. Официально Бузинова оформили, как директора департамента защиты активов Промсбербанка (был подконтролен теневым банкирам Мязину и Алексею Куликову). И у Бузинов, и уж тем более у Лучка огромные возможности влияния на подмосковный судейский корпус. Отсюда и успехи Мязина.

Причем, успехи эти «по всем фронтам». Источник рассказал, что Следственный департамент (СД) МВД РФ передал в ГСУ ГУ МВД РФ по Московской области дело о хищении средств Промсбербанка, где оно, можно не сомневаться, со временем будет похоронено. А вместе с ним будет похоронено и потенциально одно из самых громких расследований – об отмывании денег через Deutsche bank (DB). Фигуранты в двух историях одинаковые- Иван Мязин, Алексей Куликов (осуждены), Олег Белоусов (находится в международном розыске) и Андрей Горбатов (скрывается на Кипре).

Именно в рамках «дела Промсбербанка» были собраны материалы и показания о прачечной, действовавшей через DB. Было установлено, что Алексей Куликов были лично знаком с руководителем московского офиса Deutsche bank Йергом Бонгарцом (сейчас директор DB по странам Центральной и Восточной Европы), который и привел его в банк. Он же посоветовал, как обойти контроль DB — купить уже действующие финансовые компании с историей и допущенные к работе в качестве клиентов Deutsche bank. Такими компаниями была ИК «Файненшл бридж» или Rye, Man & Gor Securities, деятельность которых стал курировать Андрей Горбатов. Кстати, «Файненшл бридж» была приобретена у Александра Перепеличного, ставшего потом информатором западных спецслужб и погибшего при странных обстоятельствах. Особая роль отводилась помощнику Горбатова Олегу Шевелеву, в обязанности которого входил подбор номинальных руководителей этих компаний. Есть показания и на бывшего вице-президента Deutsche Bank по операциям на рынке акций Сергея Суверова. Суверов был лично знаком с Алексеем Куликовым, они состояли в приятельских отношениях. «Файненшнл Бридж» и другие компании, задействованные в прачечной, активно участвовали в сделках по формированию пакетов ценных бумаг российских эмитентов для последующего совершения притворных сделок, цель которых была вывод денежных средств за пределы РФ. Горбатов и Белоусов сейчас являются обладателями кипрских паспортов и обзавелись на Кипре собственным банком-CDB. При этом сам Горбатов любит похваляться, что у него столько денег, что любые проблемы с силовиками он легко решает. Вот и когда Белоусов объявляли в международный розыск, по уверению самого Горбатова, он, став беднее на несколько миллионов долларов, решил вопрос в прокуратуре и надзорное ведомство заблокировала МВД РФ предъявление заочных обвинений Горбатову. Теперь и дело о хищении Промсбербанка, и об отмывании через DB отправили на похороны.

Продолжение следует

Тимофей Гришин

rucriminal.info