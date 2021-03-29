Сечин кошмарит прессу

Компания Игоря Сечина с остервенением защищает репутацию своего главного детища, нефтегазового кластера «Восток Ойл».

«Роснефть» подала иск к газете VTimes, которая раскрыла подробности покупки компанией Пайяхского месторождения у владельца «Нефтегазхолдинга» Эдуарда Худайнатова за 11 миллиардов долларов. Об этой сделке, которая стала для «Роснефти» крупнейшей со времён покупки BP, БАБР писал: Сечин забирает у Худайнатова Пайяху Между «Нефтегазхолдингом» и «Роснефтью» произошёл обмен активами. Компания Сечина выкупила у компании Худайнатова Пайяхское месторождение на севере Красноярского края, которое станет базовым для нефтегазового арктического кластера. А «Нефтегазхолдинг», в свой черёд, купил у «Роснефти» доли в шести уже действующих проектах по добыче.

Нефтяная монополия требует от обозревателя издания Алины Фадеевой и владельца доменного имени, фонда 2 Oktober, удалить материал и опубликовать опровержение, признав сведения недействительными. Юристам «Роснефти» не понравилось, что из текста статьи следует, что компания занизила цену продаваемых активов и в итоге продаёт Эдуарду Худайнатову активы, приносящие прибыль.

В редакции VTimes отмечают, что статья написана на основе собственной официальной отчётности компании, а прямых утверждений, что сделка была выгодна только структурам Эдуарда Худайнатова, — таких утверждений нет. Юристы, с которыми консультируется интернет-газета, считают иск «Роснефти» о защите деловой репутации спорным с точки зрения сложившейся юридической и судебной практики. Обычно порочащими признаются сведения о нарушении законодательных норм, о неэтичном поведении или недобросовестности при ведении бизнеса.

Ничего такого в статье нет. И судебных перспектив, объективно, не существует. Но это если бы истцом был кто-то другой. А тут «Роснефть», которая славится своими судебными спорами с журналистами. Поэтому что-то подсказывает, что VTimes придётся пойти на попятную.

«Роснефть» судилась с такими изданиями, как Bloomberg, «Эхо Москвы» и «Дождь» (за публикации о якобы имевших место планах по направлению денег ФНБ на «Восток Ойл»); «Новая газета» (за публикацию о покупке в обход санкций акций итальянского шинного концерна Pirelli, а затем перевод их на близких к компании людей); Reuters (за материал об экспорте «Роснефтью» венесуэльской нефти в обход санкций). А год назад госкомпания выкатила РБК иск на рекордную сумму в 43 миллиарда рублей, выплата которого означала бы банкротство издания. Свой иск компания в итоге отозвала после того, как редакция РБК выпустила заявление о сожалениях.

Одним словом, деловую репутацию «Роснефть» блюдёт как монашка девственную невинность. Хотя на самом деле всё это выглядит как большая кампания по запугиванию СМИ и стремление ограничить право журналистов на свободу слова.

Что касается конкретно проекта «Восток Ойл» — его очень откровенно критиковал экс-глава ЮКОСа и главный политический заключённый (с приставкой «экс») Михаил Ходорковский. В своих соцсетях Ходорковский поднял на смех те цифры по нефтегазовому кластеру, что Игорь Сечин озвучивал на личных аудиенциях у Владимира Путина: «Сечин на встрече с Путиным сказал про 5 миллиардов тонн ресурсов. Царапнуло. Я помню все сверхкрупные месторождения. Он дурит старика или сам дурак? Там 670 миллионов с вероятными запасами (то есть реальных может вообще 300 миллионов тонн!»

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