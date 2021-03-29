Олег Тони и «последнее китайское» от Ротенбергов?

К перераспределению финансовых потоков РЖД подключились стиловики?

В Санкт-Петербурге сотрудники силовых ведомств провели обыски в офисе «Строительно-монтажного управления №1» – филиале компании «РЖДстрой». Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела об особо крупном мошенничестве, имевшем место в 2015 году: тогда в ходе выполнения работ по двум госконтрактам через компанию-субподрядчика «Сфера-Строй» было выведено порядка 60 млн рублей. Прошлым летом в офисах РЖД также прошла серия обысков, причем следователей интересовали контракты, заключенные до 2015 года. В то время строительным подразделением железнодорожной монополии руководил Олег Тони – действующий заместитель Олега Белозерова, занимавший также пост вице-президента ОАО «РЖД». Его деятельность может сегодня находиться в центре внимания силовиков, тем более, что их очередная активизация совпала с продолжением перераспределения денежных потоков ведомства в интересах структур, связанных с семейством Ротенбергов. Установив контроль над крупнейшими подрядчиками РЖД – группой «1520» и компанией «Р-индустрия», Ротенберги нацелились на фирму «Эпоха Возрождения», получающую миллиардные контракты, но контролируемую Олегом Тони и его командой, составляющими Ротенбергам «конкуренцию» в «распиле» «железнодорожных» миллиардов.

«Потерянные» контракты «РЖДстрой»

Сотрудники полиции и следственного комитета провели обыски в офисе Строительно-монтажного управления №1 – петербургском филиале компании «РЖДстрой», «дочерней» структуры РЖД. Следственные действия связаны с расследованием уголовного дела об особо купном мошенничестве.

По информации издания «Фонтанка», речь идет о двух купных госконтрактах, заключенных в 2015 году. Один, стоимостью 960 млн рублей, касался строительства второго главного пути участка «Выборг – Пихтовая» и его электрификации. Другой – на 460 миллионов – связан с реконструкцией станции «Ермилово» в Ленинградской области.

Авторы «Фонтанки» уточняют, что в обоих случаях имела место передача части работ компании-субподрядчику ООО «Сфера-Строй», в отношении неустановленных лиц из руководства которой и было в итоге возбуждено дело. По версии следствия, «Сфера-Строй» фактически не выполнила обозначенный в госконтракте объем работ, в то время, как перечисляемый ей денежные средства переводились на счета фирм-однодневок. Таким образом было выведено не менее 60 млн рублей.

В то же время, «Коммерсант» обратил внимание на следующее обстоятельство: на сайте госзакупок информация об указанных контрактах отсутствует. Получается, их сознательно «спрятали» подальше от чужого внимания? Учитывая, что портфель госконтрактов компании-подрядчика превышает 2,2 млрд рублей, а его единственными заказчиками выступают АО «РЖДстрой» и ОАО «РЖД», резонно задаться вопросом: копни следствие глубже, не выявит ли оно еще энное количество подобных контрактов-«потеряшек»?

«Схемы» Олега Тони в действии

Напомним, что АО «РЖДстрой» до января 2017 года руководил Олег Тони, сегодня занимающий пост заместителя гендиректора РЖД – начальника Центра по развитию Центрального и Санкт-Петербургского транспортных узлов (структурного подразделения железнодорожного монополиста). До этого он совмещал руководство строительной «дочкой» с должностью вице-президента РЖД. Получается, что скандальные контракты были заключены в период его пребывания в должности гендиректора «РЖДстрой».

Ранее у силовиков уже возникали вопросы к топ-менеджеру, правда по другому поводу: в минувшем декабре «Коммерсант» сообщал о том, что Тони допрашивали по громкому делу о хищении средств, выделенных на строительство пермского зоопарка. Работы первой очереди на объекте должна была проводить «РЖДстрой», вот только все закончилось арестом куратора проекта со стороны генподрядчика Ильи Козырева, которого обвинили в соучастии в хищении 129 млн рублей (позже размер ущерба вырос до 600 миллионов).

В итоге сам Олег Тони отделался легким испугом: по информации «Коммерсанта», в рамках расследования пермского дела ему был присвоен свидетельский статус. Что касается скандального объекта, то краевые власти и «РЖДстой» намереваются заключить мировое соглашение, в соответствии с которым генподрядчик должен выплатить неустойку и завершить выполнение работ первой очереди. Впрочем, решением этой проблемы сегодня занимается преемник Тони на посту гендиректора строительной «дочки» РЖД Сергей Соловьев.

О том, насколько «успешно» Тони совмещал руководящие должности в РЖД, писало, например, сетевое издание «Vgudok» в публикации с говорящим названием «Тони против Тони». В ней шла речь о том, как будучи топ-менеджером ОАО «РЖД» и одновременно гендиректором АО «РЖДстрой» Олег Тони умудрился не только судиться «сам с собой», но и заключить мировое соглашение по делу на 1,5 млрд рублей.

Предметом тяжбы между «материнской» и «дочерней» структурами был проект развития участка «Междуреченск – Тайшет», где имели место махинации на сумму порядка 1 млрд рублей, за которые был осужден бывший начальник Красноярской дирекции по капитальному строительству РЖД Альберт Ионша. Два вынесенных ему приговора издание назвало «псевдосроками»: несмотря на размер ущерба, Ионша получил год условно и 1,5 года колонии-поселения.

Что касается Тони, то он ловко выкрутился из ситуации, демонстративно устроив судебные разбирательства сам с собой. Прямо как в известной народной песне: «Сам пью, сам гуляю…». И взятки с него оказались гладки. Впрочем, и самого экс-главу Красноярской дирекции жертвой судебной системы язык также не поворачивается назвать.

Ротенберги «на тропе войны»

Получается, что за то время, что Олег Тони стоял «у руля» «РЖДстой», в компании усиленно «осваивали» (или лучше сказать, «пилили»?) сотни миллионов бюджетных рублей. В этом контексте вспоминаются масштабные обыски, прошедшие в августе прошлого года в нескольких офисах РЖД. Как писал портал РБК, силовиков интересовали контракты, заключавшиеся ведомством до 2015 года, то есть, еще при предыдущем руководителе Владимире Якунине.

Несмотря на то, что действующий гендиректор РЖД Олег Белозеров формально не интересовал следователей, тем не менее, он откровенно занервничал и, якобы, даже намеревался обратиться с жалобой на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. «В своем обращении генеральный директор монополии планирует сделать упор на том, что подобные действия подрывают авторитет компании», – сообщал источник РБК.

Таким образом, недавние следственные действия в петербургском Строительно-монтажном управлении №1 и уголовное дело о многомиллионном мошенничестве, связанное с госконтрактами 2015 года, можно считать логическим продолжением летних событий. Примечательно, что «организаторами проблем» Белозерову и его команде называют братьев Аркадия и Бориса Ротенбегов, намеревающихся перенаправить подряды ЖД-монополии аффилированным с ними коммерческим структурам.

Как пишут авторы портала «Русский криминал», ранее Ротенберги сумели установить контроль над группой «1520» – крупнейшим подрядчиком РЖД, «засветившимся» в громком деле бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко и так называемого «молдавского ландромата». Напомним, что ставший фигурантом уголовного дела совладелец группы Валерий Маркелов был арестован в октябре 2018 года, после чего, находясь в СИЗО, он продал долю своему деловому партнеру Алексею Крапивину, консолидировавшему в итоге в своих руках контрольный пакет «1520».

Крапивина «Русский криминал» называет человеком, подконтрольным Ротенбергам: его направление курирует Игорь Аркадьевич Ротенберг. Аналогичная участь постигла и другого крупного подрядчика РЖД – компанию «Р-индустрия» Владимира Васильева, пользовавшегося поддержкой другого влиятельного околокремлевского клана – братьев Ковальчуков.

Тем не менее, Васильев замечательно сработался с Ротенбергами. Продав структуру номинальным собственникам, он стал владельцем организованной для него Аркадием Ротенбергом компании «Русь» и «подсел» на контракты других госструктур, в том числе, по линии оборонного ведомства. В прошлом году в сфере влияния Ротенбергов оказалось также предприятие «СпецСитиСтой».

Начало конца «Эпохи» Тони?

Как мы можем убедиться, в период руководства Белозерова денежные потоки железнодорожного ведомства оказались кардинальным образом перераспределены. До поры, до времени неприкосновенной оставалась только вотчина Олега Тони. Речь идет о компании «Эпоха Возрождения» – последнем крупном подрядчике РЖД, контроль над которым не удалось установить Ротенбергам, по причине того, что тот контролировался действующим заместителем гендиректора монополии. В СМИ появлялись сообщения, что силовики проявляли особый интерес к этой структуре в ходе обысков, имевших место в прошлом августе.

Скандальную известность «Эпоха Возрождения» получила весной прошлого года, когда неожиданно выяснилось: плитка, уложенная компанией возле московской станции «Ростокино» излучала радиоактивность, превышающую допустимый уровень в 10-15 раз. Тогда глава фирмы-подрядчика Игорь Арутюнян объявил о том, что покрытие будет заменено.

Между тем, объем госконтрактов компании составляет 18,6 млрд рублей, из них порядка 18 миллиардов приходится на подряды АО «РЖДстрой». В прессе озвучивалась даже сумма откатов, отдававшихся «налом» реальным владельцам «Эпохи Возрождения»: якобы, она составляла от 15% стоимости контракта. Само собой, такие финансы Ротенберги просто не могли оставить без внимания!

Вот только Игорь Арутюнян и Карен Погосян – официальные совладельцы фирмы со столь претенциозным названием, считаются всего лишь номиналами, в то время, как фактически она находится под контролем Олега Тони и так называемой «воронежско-питерской группы», а также некоей влиятельной VIP-персоны со связями в Кремле (предположительно – в окружении бывшего вице-премьера правительства и действующего замглавы Администрации президента Дмитрия Козака).

Говоря о «воронежско-питерской» команде, авторы «Русского криминала» отмечают, что речь идет, в том числе, о выходцах из «Балтийской Строительной Компании» (БСК), которой Тони руководил в начале 2000-х. Выходцами из БСК являются близкие топ-менеджеру бизнесмены Фердинанд Стасюлевич, Артем Варенцов, Андрей Кабанов и др. В эту же команду входит гендиректор «РЖДстой» Сергей Соловьев.

Особо отмечается роль Павла Межевикина, чья компания ПСК получала регулярные субподряды от «Эпохи Возрождения», при этом все работы проводились именно под «крышей» основного подрядчика, включая логотипы на спецодежде. Позже, однако, Межевикин «сработался» с Ротенбергами и «1520».

Как мы можем убедиться, «битва» за право «пилить» миллиарды РЖД началась далеко не сегодня, но, похоже, она вступила в новую фазу. И учитывая пристальный интерес силовиков к контрактам до 2015 года, внимание их сосредоточено не столько на Олеге Белозерове, сколько на его заме Олеге Тони. И последнему, похоже, вскоре придется распрощаться с контролем над «Эпохой Возрождения». В противном случае, его свидетельский статус в делах коррупционной направленности может легко измениться.

renome.info