Мать губернатора Воробьева оказалась владелицей офисов в центре Москвы

71-летняя мама губернатора Московской области, жена сенатора Юрия Воробьёва Людмила Воробьёва оказалась владельцем бизнес-центра в трёх километрах от Кремля, на Николоямской, д. 24, стр. 1, и нескольких офисов на Николоямской, д. 19, стр. 1, выяснили «Открытые медиа». Кадастровая стоимость этих активов — 863 млн рублей.

Компании Людмилы Воробьёвой ООО «Гранд Лэнд», существующей, по данным базы «Контур.Фокус», с 2009 года, принадлежит трёхэтажный бизнес-центр на Николоямской, д. 24, стр. 1. Здание площадью 6000 кв. м фактически полностью было построено в 2014 году, но фасад у него сохранился от старого дореволюционного доходного дома.

Несколько лет назад офисы в бизнес-центре сдавала в аренду международная консалтинговая компания Knigft Frank, сегодня свободных площадей для сдачи в аренду там нет. Кадастровая стоимость здания на Никольской — 809 млн рублей.

Как выяснили «Открытые медиа» из материалов арбитражного суда, инвестконтракт на строительство этого бизнес-центра компания Воробьёвой получила в 2012 году. Как раз тогда её старший сын Андрей Воробьёв стал исполняющим обязанности губернатора Московской области, назначенного министром обороны страны. Первым замом Шойгу в МЧС работал Юрий Воробьёв, супруг Людмилы и отец Андрея Воробьёва.

Сама компания «Гранд Лэнд» зарегистрирована не в принадлежащем ей офисном здании, а по соседству — на Николоямской, 19, стр. 1, в жилом доме 1903 года. Здесь в собственности фирмы как минимум 576 кв. м на первом этаже, следует из выписки из Росреестра, полученной ОМ. Кадастровая стоимость этих помещений — около 54 млн рублей.

С марта 2020 года офис на Николоямской, 19 площадью 424 кв. м у фирмы Воробьёвой на пять лет арендовало ООО «Таганка Лайф», следует из выписки Росреестра. «Таганка Лайф» бизнесмена Дениса Гапонова, по данным «Контур.Фокус», владеет «РМ Клиникой».

Выручка ООО «Гранд Лэнд» в 2019 году — 76,5 млн рублей, чистая прибыль — 369 тысяч рублей.

Пресс-служба губернатора Андрея Воробьева не ответила на вопросы ОМ, связаться с Людмилой Воробьевой не удалось.

Стройка и лосось: что ещё есть у семьи Воробьёвых

В офисах на Николоямской, 19 зарегистрировано ещё несколько компаний семьи Воробьёвых, в том числе АО «Инвестиционная Группа 11». Воробьёвой через её ООО «Гранд Лэнд» принадлежит 49% этой структуры, а 51% в этом АО — у её младшего сына Максима.

«Инвестиционная Группа 11» владеет долями в проектах крупной девелоперской группы «Самолёт» — около 29% ООО «Самолёт две столицы» и 63,7% — «Самолёт-Мск». Первая компания построила в московском регионе ЖК «Квартал Некрасовка», ЖК «Алхимово», ЖК «Мурино» в Санкт-Петербурге, а сейчас ведёт работу над новыми проектами. Общая выручка всех «дочек» «Самолет две столицы» в 2019 году составила 3,5 млрд рублей. О проектах компании «Самолёт-Мск» пока не известно.

ПАО ГК «Самолёт» накануне IPO девелоперской компанией осенью 2020 года назвала участие Максима Воробьёва в проектах компании политическим риском. Некоторые из проектов группы «Самолёт», особенно расположенные в Московской области, могут восприниматься как прямо или косвенно получающие выгоду от положения или политического авторитета Воробьёва, говорится в меморандуме, выпущенном к IPO. В пресс-службе ПАО ГК «Самолёт» не ответили на вопросы ОМ.

Какова доля акций в ПАО ГК «Самолёт» Максима Воробьева — не раскрывается.

Максим Воробьёв также бывший партнёр Глеба Франка, зятя миллиардера Геннадия Тимченко по крупной рыбоперерабатывающей компании «Русское море». Сегодня Максим Воробьёв — самый крупный владелец ПАО «Русская аквакультура» с пакетом в 48,44% акций. Эта компания — лидер по производству атлантического лосося и форели в России, её выручка в 2020 году составила 8,3 млрд рублей. Капитализация компании достигла 24,81 млрд рублей. Исходя из сегодняшних цен, пакет Максима Воробьёва стоит 11,7 млрд рублей.

Также у Людмилы Воробьёвой через ООО «Гранд Лэнд» и «Роял Фиш» было 32,6% в ОАО «Чрезвычайная страховая компания». «Чрезвычайная страховая компания» создана МЧС в 1994 году, когда главой ведомства был Сергей Шойгу. ЧСК с 2006 года контролируется «Ингосстрахом». Людмила продала свой пакет акций, но сумма сделки не раскрывалась, по оценкам, она могла составить несколько сотен миллионов рублей. Только в 2006 году поступления страховщику составили более 600 млн рублей.

Матери губернатора Воробьёва также принадлежит ГК «Гранд Лэнд» (выручка в 2020 г. — 3 млн рублей, чистый убыток — 2 млн рублей), управляющая финансово-промышленными активами. У ГК было несколько девелоперских проектов и земельных участков. Так, на земле в Барвихе, которая в 2007—2013 годах принадлежала Людмиле Воробьёвой, дочерям министра Шойгу Ксении и Ирине Шойгу, Елене Антипиной, Сергею Матвиенко и Михаилу Кенину, фонд Romanov Property Holding Fund (RPHF) за $20 млн построил вторую очередь ТЦ «Дрим Хаус». Ещё один проект «Гранд Лэнда» — строительство коттеджного поселка «Раздоры Сити» на Рублёвке — не был реализован, писал Forbes.

Ну и, наконец, лично на Воробьёву записано 103 сотки в Подмосковье, на берегу Москва-реки, которые издание «Проект» оценило в 292 млн рублей. На этой земле расположено поместье семьи.

openmedia.io