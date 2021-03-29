Эксперты ВОЗ назвали основные версии появления коронавируса

Коронавирус нового типа мог передаться от летучих мышей к человеку через неизвестное промежуточное животное.

К такому выводу пришли специалисты Всемирной организации здравоохранения и китайские ученые. При этом специалисты исключили версию происхождения COVID-19 в результате утечки из лаборатории.

Детали: Специалисты Всемирной организации здравоохранения и китайские ученые перечислили основные версии появления COVID-19, одна из которых — передача коронавируса от летучих мышей к человеку через промежуточное животное. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на неопубликованный отчет экспертов.

Предполагается, что это могли быть ящеры, кошки или норки. При этом эксперты посчитали маловероятной версию прямой передачи инфекции от летучих мышей к людям. Также специалисты отметили, что летучие мыши могли оставить коронавирус на замороженных продуктах.

В отчете экспертов говорится, что специалисты исключили версию происхождения COVID-19 в результате утечки из лаборатории. При этом они намерены продолжить исследования.

Отмечается, что публикация соответствующего отчета ученых неоднократно откладывалась. Агентство получило почти окончательный вариант документа в понедельник, 29 марта, от дипломата из Женевы.