В Індонезії на нафтопереробному заводі стався потужний вибух (відео)

Місцеві мешканці кажуть, що вибух було чути за десятки кілометрів

В Індонезії на нафтопереробному заводі Pertamina в провінції Західна Ява стався потужний вибух, який спричинив велику пожежу.

Відеозаписи з місця події у соцмережах публікують місцеві.

На них видно великі стовпи вогню та чорного диму, які здіймаються вгору.

Як пише Elshinta, інцидент стався у Балонгані.

Pertamina VI Balongan indramayu😭 yallah 😭 #pray_for_balongan_indramayu #pray_for_balongan #pray_for_indramayu pic.twitter.com/w5FjPCW3Ge

— Tono Prasetya (@tono_prasetya) March 28, 2021

Місцеві мешканці кажуть, що вибух було чути за десятки кілометрів.

Індонезійське видання iNews пише з посиланням на рятувальників, що пожежа могла початися внаслідок удару блискавки. Там також кажуть, що державні рятувальники задіяли лише кілька свої машин, оскільки приватна компанія має низку своїх бригад.

🇮🇩⚡⚡- #BREAKING: HUGE explosion in #Indonesia oil refinery

1/5 pic.twitter.com/QQfUSp6axO

— RAGEX-WAR (@theragex) March 28, 2021

: glavcom.ua