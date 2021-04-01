Карманные недра. Кто зарабатывает на украинских ископаемых

Многие месторождения могут быть получены коррупционным путем

Аннулирование лицензий на пользование недрами, которое недавно утвердил СНБО, может быть лишь началом крупного передела полезных ископаемых. Власти затеяли инвентаризацию месторождений. В СНБО предполагают, что многие из них были получены незаконно, коррупционным путем, а доходы с народного достояния добытчики получают очень даже неплохие. Кто зарабатывает на украинских ископаемых, разбирались «Вести».

Отнять и разделить

Государственная служба геологии и недр в текущем году планирует проверить треть всех спецразрешений на недропользование, сообщил его глава Роман Опимах. По его словам, подобные проверки регулярно проводились и раньше, но не столь масштабные. Например, по итогам прошлого года проверили каждое шестое спецразрешение, и в итоге остановили 162 из них.

Недавно же СНБО, как писали «Вести», ввел санкции против компаний, которые связывают с украинско-российским бизнесменом из Харькова Павлом Фуксом. Это около 20 фирм. Ранее ГБР пыталось отобрать у них разрешения на пользования недрами, но потерпело поражение в Печерском суде Киева.

Эти компании добывали полезные ископаемые после того, как получили лицензии от структур, связанных с компанией «Голден Деррик». Ее, в свою очередь, связывают с министром энергетики времен Виктора Януковича Эдуардом Ставицким. В 2012–2013 годах «Голден Деррик» вне конкурса получила 19 разрешений, которые в 2014 году были аннулированы, а в 2017 году восстановлены.

Тем временем эксперты опасаются, что вся эта история может закончиться банальным переделом рынка. Хотя и соглашаются, что аудит нужен.

«Уже достаточно давно идет речь о том, что ревизия спецразрешений нужна. Необходимо знать, на каких условиях они были получены, какие были выдвинуты требования к недропользователям и как они их выполняют. Не секрет, что есть целый ряд компаний, который наплевательски относятся к тому, что после них останется. И речь идет не столько о нефти и газе, сколько об открытых разработках угля, воде, песке и строительных материалах. То, что происходит сейчас, — это хищническое отношение к природным ресурсам. Конечно же, имело смысл провести соответствующий аудит. Другое дело, что затем будет очень сложно предпринять следующие шаги. Нормативно-правовая база такова, что забрать лицензию сложно. Для этого необходим судебный процесс и грамотно обоснованный иск. То есть возможности Госгеонедр очень ограничены. В то же время стоит отдать должное руководству этой структуры — за последние годы произошли очень существенные сдвиги в сторону прозрачности и уменьшения коррупции в этой сфере. Это и электронные аукционы, и изменения некоторых нормативных документов», — говорит «Вестям» директор специальных программ научно-технического центра «Психея» Геннадий Рябцев.

Не исключено, что такой аудит может стать предлогом для передела финансовых потоков. Как уверяет энергетический эксперт Валентин Землянский, само решение очень неоднозначное.

«При желании нарушения можно найти всегда. Мы прекрасно понимаем, в какой стране живем. Вопрос — что за задача была поставлена. Либо пересмотреть все выданные разрешения в пользу государства, либо же это передел рынка и контроль за финансовыми потоками. Понятно, что формально это благое дело, но если объективно смотреть на ситуацию, то риски есть», — сказал «Вестям» Землянский.

При этом, по его словам, коснется вся эта история не столько известных игроков, которые представлены крупнейшими финансово-промышленными группами, сколько более мелких компаний. «Гиганты в состоянии отбиться. Крупнейшие добытчики прекрасно понимают правила игры и знают, как выходить из-под прессинга государства. Простым языком — они умеют и могут договориваться», — отметил Землянский.

Рябцев, кстати, с этим согласен: «Есть у меня подозрение, что вся эта история закончится точно так же, как закончилось на рынке нефтепродуктов. Когда вместо борьбы с нелегальным производством нефтепродуктов были просто закрыты определенные АЗС».

Уголь и руда

В инфографике представлены компании, которые суммарно вносят порядка 99% поступлений от добывающих отраслей в пользу государства. В основном они сосредоточены в газовой, нефтяной, каменноугольной и железорудной отраслях. По данным ГП «Геоинформ», по состоянию на начало прошлого года общие запасы угля в Украине оценивались в обьеме 41,3 млрд тонн. Это около 4% мировых запасов, и 8-е место по добыче.

До войны Украина полностью обеспечивала себя, добывая около 60 млн тонн угля ежегодно. После начала вооруженного конфликта добыча сократилась вдвое — до чуть более 30 млн тонн, покрывая лишь 70% внутренних потребностей.

Самые крупные добытчики — это частники. Главным бенефициаром угольной промышленности в стране является олигарх Ринат Ахметов. По данным Минэнерго, входящие в структуру ДТЭК компании добывают около 90% от совокупной добычи угля. Всего же, по данным ГП «Геониформ», учитывая нынешние темпы добычи, в стране угля хватит на более чем 1,3 тыс. лет!

Еще большие запасы в Украине железной руды — аж 18,8 млрд тонн. Поэтому не удивительно, что она остается одной из главных статей нашего экспорта. По итогам прошлого года Украина увеличила продажу за рубеж железорудного сырья (ЖРС) на 16% по сравнению с 2019 годом, а общая добыча составила около 160 млн тонн. Стоит отметить, что 100% ее приходится на частников. Как и в случае с углем, крупнейшим выгодополучателем от железной руды является Ринат Ахметов. Подконтрольные ему предприятия добывают почти 65% от совокупной добычи в стране. Другими крупными «добытчиками» являются предприятия, подконтрольные бизнесменам Константину Жеваго, а также Александру Ярославскому (см. инфографику).

Газа и нефти осталось на 38–55 лет

Один из самых острых вопросов, который последнее время стоит перед Украиной, — газовый. Собственная добыча вроде и есть, но пока ее объемы не позволяют полностью покрыть нужды. В последние годы в стране добывают около 20 млрд куб. м газа. При этом более трети — государственными компаниями. Крупнейший частный игрок и на этом рынке — опять Ринат Ахметов. Компания «Нафтогазвидобування», бенефициаром которой он является, последние годы добывает порядка 1,7 млрд куб. м газа. Выручка же от реализации такого объема продукции по итогам 2019 года составила 7,7 млрд грн.

Вторым частным предприятием по объему добычи газа в стране является компания «Укрнефтебурение», которую связывают с олигархом Игорем Коломойским и Павлом Фуксом. Ежегодные обьемы добычи компании составляют почти 900 млн куб. м газа, а в гривневом эквиваленте — 4,6 млрд грн. Еще один газодобывающий актив Коломойского — «Полтавская газонефтяная компания». А третьими крупнейшими добытчиками газа в стране является семья экс-заместителя секретаря СНБО, экс-министра экологии и природных ресурсов Николая Злочевского.

Его две дочери Карина и Анна, согласно реестру юрлиц, числятся бенефициарами сразу четырех компаний, которые имеют спецразрешения на добычу газа в стране. В частности, «Еско-Пивнич» (входит в группу компаний Burisma Holdings, в совет директоров компании до недавнего времени входил сын президента США Джо Байдена Хантер), «Системойлинженеринг», «Куб газ», а также «Первая украинская газонефтяная компания». Совокупно эти четыре компании добывают около 780 млн куб. м газа. Кроме того, среди бенефициаров крупных компаний добытчиков газа числится партнер Рината Ахметова, нардеп от ОПЗЖ Вадим Новинский.

Между тем находящиеся в эксплуатации основные месторождения страны на сегодняшний день уже истощены более чем на 80%. По данным ГП «Геоинформ», запасов газа в Украине хватит всего на 38 лет. Нефти — на 55 лет. Это значит, что единственный вариант — это открытие новых месторождений.

По разным оценкам, запасы природного газа в Украине составляют от 778 до 1,1 трлн куб. м. И Украина занимает второе место в Европе по объему запасов углеводородов после Норвегии, запасы которой — 1,78 трлн куб. м. Но поиски новых месторождений дело недешевое, а государство до последнего времени неохотно выделяет на это деньги. «Геологоразведка у нас начинается, как правило, только в том случае, если вы получаете участок. А это очень дорогое удовольствие. Боюсь, что с момента обретения независимости никто этим не занимался», — говорит «Вестям» Землянский.

Золото — на откуп иностранцам

Есть в Украине и золото. На сегодняшний день в стране спецразрешения на его добычу имеют пять компаний. Среди них только в одной бенефициаром является украинец. Речь о «Камнеобрабатывающей украинской компании», выгодополучателем которой значится бизнесмен, экс-помощник нардепа от ПР Юрия Самойленко Сергей Недолуга. Он имеет разрешение на добычу золота в Закарпатском месторождении Сергеевское. Остальные компании имеют американские корни.

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