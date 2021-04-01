Дмитрий Банас стал новым «смотрящим» по Киеву?

Гучних інфраструктурних перетворень у столиці за час пандемії коронавірусу депутатський корпус Київради IX скликання вирішив не робити.

І зрозуміло чому, карантинні обмеження ускладнюють роботу над великими проектами. Активну роботу проявляють лише окремі депутати, проте не на благо суспільства, а на власне збагачення. Так, з початку року депутат від фракції «УДАР Віталія Кличка» Дмитро Банас, пройшовши до Київради вдруге, назначив сам себе головним «смотрящим» за усіма тендерами у сфері ЖКГ Києва та почав просувати інтереси своїх новостворених фірм, зриваючи роботу навіть Керуючих компаній районів міста Києва.

Дмитро Банас став депутатом вдруге: спочатку він пройшов у Київраду від партії «Солідарність», а потім під прапором чинного мера Віталія Кличка. На жаль, так трапляється, коли завдяки високому рейтингу мера до депутатського корпусу проходять не завжди порядні та чесні люди. Другу каденцію в Київраді Банас вирішив присвятити зароблянню коштів і став активно впроваджувати власні схеми. Наразі, він вже персона нон грата майже у всіх районах Києва та керучих компаніях районів. Єдине, що йому треба – не зважаючи на свої рекетирські методи за будь-якої ціни продавити у переможці тендерів власні компанії.

Схема Банаса проста та зрозуміла навіть школяру. Він зареєстрував на друзів та родичів фірми, які фактично не мають ні досвіду, ні обладнання, ні відповідного персоналу для проведення робіт. Далі Банас написав під них тендерну документацію і, використовуючи своє службове становище, почав продавлювати її до всіх структур ЖКГ міста, витісняючи компанії, які реально можуть виконувати роботи. Після перемоги на тендерах його компанії мають виступати лише в ролі прокладок між фактичним виконавцем послуг і замовником, а гроші Банас залишає собі.

Ми публікуємо інформацію про ці компанії і сподіваємось, що правоохоронні органи у найкоротші терміни припинять рекетирську діяльність цього депутата. Так, перша компанія – це ТОВ «ОДС ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 43900246). Директор та засновник компанії Баранов К.А., зареєстрована компанія по вулиці О. Довженка, 18 в м. Києві і почала свою роботу лише в листопаді 2020 року, тобто 4 місяці тому. Друга компанія – ТОВ «КОМФОРТ ОДС» (код ЄДРПОУ 43819365). Директор та засновник Чешко В.В., зареєстрована компанія по вул. О. Теліги 3-А офіс 977 в місті Києві. Фактичну роботу розпочала у жовтні 2020 року, тобто 5 місяців тому. Обидві компанії не мають жодного досвіду роботи, раніше не приймали участі в тендерах та налічують у своєму штаті лише по кілька співробітників. Компанії не мають ні необхідного обладнання для виконання робіт, ні програмного забезпечення, ні відповідного персоналу, взагалі нічого. Якщо ж копнути глибше, то виявляється, що усі роботи за схемою Банаса буде виконувати ТОВ «ЕКОЛЛ» (код ЄДРПОУ 33941553) (до речі, зареєстрована в офшорі на Сейшелах), а пан депутат лише забере гроші.



Методи, які використовує Банас для власного збагачення не можна назвати ні чим іншим, як рекетирством. Адже, він неспинно продавлює тендерні документи, прописані під його фірми на всіх рівнях міста Києва. Якщо подібна діяльність не буде припинена правоохоронними органами у найближчий час, то ми переживаємо за те, що у Києві з’явиться новий «смотрящий» за сферою ЖКХ, а кошти киян, які б мали йти на покращення міста, просто будуть вкрадені та привласнені Банасом.