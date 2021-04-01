Состояние Петра Порошенко: чем поражает декларация политика за 2020

Петр Порошенко – пятый президент Украины, а сейчас нардеп и лидер партии «Европейская Солидарность» – 31 марта опубликовал электронную декларацию за 2020 год. Чем владеет семья политика – читайте в материале 24 канала.

В декларации Петра Порошенко указаны ряд предприятий и недвижимость. А также гривневые и валютные сбережения, и даже картинная галерея.

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Состояние Петра Порошенко: данные декларации за 2020

Предметы роскоши

Обратите внимание: ООО «Телеканал «Прямой» в декларации не значится. Это неудивительно, ведь Порошенко заявил, что приобрел этот СМИ в феврале 2021, а декларация – за 2020.

Однако в декларации есть ЧАО «Прайм Эссетс Кэпитал», часть акций которого владеет Порошенко с 2005 и 2006 годов. Именно это предприятие значится как учредитель ООО «Телеканал «Прямой», как гласит портал Youcontrol.

Из интересных расходов Порошенко можно выделить зарубежные: в августе 2020 политик потратил на юридические услуги в Великобритании 467 892 гривны, а потом еще 2 254 907 гривен.

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