Миллионы долларов в Швейцарии, огромная зарплата, загородный дом и несколько квартир — глава НБУ отчитался об активах

Председатель Нацбанка Кирилл Шевченко получил в 2020 году зарплаты в НБУ на общую сумму 2,4 млн грн.
Об этом он вчера отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции, передает сегодня сайт dubinsky.ua.
Шевченко был назначен в Национальный банк 16 июля, потому это его оклад за 5,5 месяцев, то есть где-то 442,4 тыс. грн/мес.
До этого он возглавлял государственный Укргазбанк, и там получал намного больше: за 6,5 месяцев 2020-го ему было выплачено 19 млн грн. Это порядка 2,9 млн грн в месяц, и сильно больше, чем за весь 2019 год. Согласно декларации Кирилла Шевченко за 2019-ый, он получил в Укргазе 14,6 млн грн (1,2 млн грн/месяц). Вероятно, в этот раз при увольнении он насчитал себе какой-то фантастический бонус и выплатил вознаграждение за все не выбранные отпуска и отгулы.
Но, конечно, оклад в Нацбанке — не единственный источник дохода Шевченко. В 2020 году он с женой, на которую записана часть активов, совокупно заработали 27,5 млн грн:
19 млн грн — зарплата в Укргазбанке;
3,4 млн грн — доход от продажи ценных бумаг/корпоративных прав от BofA Merrill Lunch (Великобритания);
2,4 млн грн — зарплата в Нацбанке;
1,2 млн – проценты от швейцарского банка Banque Lombard Odier and Co LTD (Цюрих);
498,4 тыс. грн — частичное погашение облигаций Ощадбанка;
275,6 тыс. грн — проценты по депозиту в Укргазбанке;
187,3 тыс. грн — страховые выплаты от австрийской компании UNIQA Austria;
163,5 тыс. грн — выплаты по облигациям Ощадбанка;
120,9 тыс. грн — профсоюзные выплаты в Укргазбанке;
67,9 тыс. грн — дополнительное благо в Укргазбанке;
49,9 тыс. грн — пенсионный взносы от Нацбанка;
20,8 тыс. грн — зарплата жена Юлии Шевченко в страховой компании «Универсальный полис»;
11,6 тыс. грн — страховые выплаты от СК «Аско-Донбасс Северный»;
5,3 тыс. грн — дополнительное благо от ООО «Проспектс Украина»;
1,5 тыс. грн — подарки от профсоюза Укргазбанка.
У председателя Национального банка Украина с женой солидные вложения на счетах в иностранных банках — в Швейцарии и Чехии:
$3,2 млн — Banque Lombard Odier and Co LTD (Цюрих);
€6,7 тыс. — Banque Lombard Odier and Co LTD (Цюрих);
€147,3 тыс. — Expobank CZ (Прага).
А также серьезные наличные накопления:
4,7 млн грн;
$283,6 тыс.;
€35 тыс.
После изучения сбережений Шевченко в украинских банках становится понятно, что им он доверяет намного меньше, хотя и возглавляет контролера — Нацбанк. На родине его семья держит на счетах:
€166,1 тыс.
697,8 тыс. грн.
Из недвижимости Кирилл Шевченко задекларировал:
квартиру в Киеве на 304,6 кв.м., купленную в 2015 году за 3,5 млн грн;
квартиру в Киеве на 72 кв.м., которая была приобретена в 2012 году со странной ценой 11,5 тыс. грн — явно заниженной
загородный дом в Киевской области (Заборье) на 280,2 кв.м. с 2009 года за 963,1 тыс. грн;
земельный участок на 2500 кв.м. в Заборье (Киево-Святошинский район, Киевская область) с 2009 года за 287,6 тыс. грн;
земельный участок на 308 кв.м. в Заборье (Киево-Святошинский район, Киевская область) с 2009 года за 35,4 тыс. грн;
земельный участок на 1200 кв.м. в Приморском (Феодосия, Крым) с 2008 года за 61,3 тыс. грн.
машиноместо в Киеве на 12,6 кв.м. за 50,5 тыс. грн;
машиноместо в Киеве на 13 кв.м. за 50,5 тыс. грн.
Еще несколько транспортных средств:
автомобиль Mercedes-Benz G 500 2012 г.в. без указания цены;
автомобиль Peugeot Partner 2016 года выпуска за 430 тыс. грн;
автомобиль Land Rover 2013 г.в. без указания цены;
водный транспорт (лодка) Super Air Nautique G23 г.в. без указания цены;
квадроцикл Outlader MAX LTD 1000R 2018 года, без указания цены.
А также множество часов, ювелирных изделий (Rolex, Chopard, Breguet, Messika) и меха.
«Человек возглавляет финансового регулятора — Нацбанк, но большую часть личных накоплений хранит за границей. Нашей банковской системе доверяет намного меньше. Как при таком отношении председателя НБУ украинским банкам может доверять народ Украины?», — такой риторический вопрос размещен на странице сайта в Фейсбуке.
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