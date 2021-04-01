Вчені назвали напої, які здатні продовжити людині життя

Протягом свого життя людина випиває величезну кількість рідини: компоти, соки, чай, алкоголь, кава, молоко, смузі. Проте наразі є можливість замислитися, що саме найкорисніше для організму та найдовше збереже його молодість?

Коли люди починають замислюватися про зміну свого способу життя, багато з них у першу чергу звертають свою увагу на кількість споживаної ними рідини. Однак не усі напої можуть надати користь для організму людини, інформує Ukr.Media.

Експерти перерахували 5 найбільш корисних напоїв, які не тільки покращують самопочуття, але й продовжують життя людини:

Кава

Згідно з результатами нещодавнього аналізу, опублікованого у журналі American Heart Association Circulation: лише одна чашка кави з кофеїном, випита вранці, може знизити ризик розвитку серцевої недостатності. Більш масштабне дослідження показало, що люди, які випивають дві чашки кави щодня, мають на 30 % нижчий ризик розвитку серцевої недостатності. Однак слід пам’ятати, що зловживання цим напоєм (понад 6 чашок на день), може призвести до зворотного ефекту.

Зелений чай

Кілька досліджень за останнє десятиліття показали, що зелений чай може надавати позитивний вплив на здоров’я серця, зокрема, знижуючи рівень ЛПНЩ. З часом, якщо ЛПНЩ накопичуються у стінках артерій (у вигляді бляшок), це може викликати форму серцевого захворювання, звану атеросклерозом. І, якщо артерія стає заблокованою через накопичення бляшок, це може навіть призвести до інсульту або серцевого нападу.

Йерба

Йерба мате — це традиційний південноамериканський напій, який завоював популярність у всьому світі. Кажуть, що він має міцність кави, користь чаю і дарує задоволення як шоколад. Трав’яний чай з кофеїном готується з замочування як гілочок, так і листя рослини llex paraguariensis. Чай здебільшого виробляється у Парагваї, Бразилії та Аргентині. Кожна чашка може похизуватися приблизно 85 міліграмами кофеїну, що майже дорівнює кількості, яку пропонує чашка кави. Як і зелений чай, yerba mate може допомогти знизити рівень ЛПНЩ, згідно з одним дослідженням 2009 року. Крім того, йерба мате також може допомогти знизити рівень глюкози у крові, що є особливо корисним для тих, хто страждає на діабет.

Матча

Насправді існує два сорти матча: церемоніальний і кулінарний. Церемоніал — це тип, який ви використовуєте, якщо ви робите чашку для пиття самостійно, а кулінарний — це тип, який ви використовуєте для випічки. Чай матча, який являє собою порошок, приготований з тонко подрібненого листя зеленого чаю, пропонує безліч переваг для організму. Наприклад, вживання матча може допомогти людям знизити ризик розвитку захворювань печінки, згідно з одним аналізом з 15 досліджень.

Вода

За даними Клініки Майо, жінки повинні прагнути випивати близько 11,5 склянок води щодня, у той час, як чоловіки повинні прагнути споживати 15,5 склянки на день. Щоденне вживання достатньої кількості води має вирішальне значення для підтримання нормальної температури тіла, змащення і амортизації суглобів, захисту спинного мозку і, звичайно ж, дозволяє вашому організму виділяти відходи через сечу, випорожнення і навіть піт.

: greenpost.ua