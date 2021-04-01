Картель Коломойского

Сможет ли Антимонопольный комитет наказать олигарха?

Вот уже пятый год ведется расследование Антимонопольным комитетом сговора между 174 компаниями-операторами АЗС. Среди ответчиков-участников сговора: ДП «Фирма «Укртатнафтасервис», ПАО «Укрнафта», ПАО «Укртатнафта» и АЗС так называемой группы «Приват» и «Укрнафты», работающие под брендами Авиас, ANP, Укрнафта и др, отмечает ZN.UA.

Расследование началось в 2016 году на основании предоставленных Национальным антикоррупционным бюро материалов, подтверждающих: хозяйственную деятельность АЗС курируют из единого центра, а формально не связанные друг с другом компании согласовывают свое ценовое, и не только, поведение. Однако благодаря, прежде всего, Окружному административному суду г. Киева дело затянулось на годы. И только сейчас Антимонопольный комитет все же возобновил его рассмотрение.

Затягивание с наложением штрафов принесло свои плоды: почти половина компаний (73) — в состоянии прекращения или уже признаны банкротами. Большинство прочих не подают признаков жизни, а следовательно, получат символические штрафы, которые вряд ли заплатят. Из живых на более-менее суровое наказание могут рассчитывать разве что нефтегазовские предприятия (фактически государственные) и «Укртатнафта», контролируемая Игорем Коломойским.

Чтобы разобраться, как все произошло и к каким последствиям может привести, восстановим в памяти события и посмотрим на них сквозь призму настоящего.

Для справки

ПАО «Укрнафта» — государственная компания, в которой «Нафтогаз» обладает 50%+1 акцией. Еще 40% принадлежит компаниям Bridgemont Ventures Limited, Littop Enterprises Limited и Bordo Management Limited, которые, по данным министра юстиции, контролируются И.Коломойским, его партнером Г.Боголюбовым и народным депутатом И.Палицей. Другим акционерам принадлежит 9,9%, и никто из них не владеет долей более 5%.

«Укрнафта» — самая крупная нефтедобывающая компания Украины: доля в общей добыче нефти с газовым конденсатом — 62,5%, доля в общей добыче газа — 5,7%, доля в общей добыче самой нефти приближается к 90%. По состоянию на 01.01.2021 г., ПАО «Укрнафта» владела 85 специальными разрешениями на промышленную разработку месторождений углеводородов. На балансе предприятия находилось 15 буровых установок. К тому же «Укрнафта» владеет одной из крупнейших в Украине сетей АЗС — 537 заправками, расположенными в большинстве регионов страны.

Влияние Коломойского на работу «Укрнафты» всегда было ощутимым, поскольку он контролирует единственное крупное нефтеперерабатывающее предприятие в Украине — Кременчугский нефтеперерабатывающий завод «Укртатнафты», в котором контрольный пакет акций принадлежит группе «Приват», а 43% акций — государственному «Нафтогазу». Фактически «частно»-государственная «Укртатнафта» — едва ли не единственный покупатель нефти, добываемой государственно-«частной» «Укрнафтой», предприятия зависимы друг от друга.

И хотя вся добытая «Укрнафтой» нефть должна реализовываться на аукционе, де-факто единственный ее покупатель — «приватовские» компании. Потому и аукционом это назвать сложно, ведь за государственную нефть компании «Привата» «конкурируют» между собой. АМКУ уже штрафовал «приватовские» компании за манипуляции на аукционах, расценив их поведение как сговор, искажающий результаты торгов.

depositphotos/rdaniluk

Расследование №1

Так, 23 марта 2017 года АМКУ наложил штраф в размере 1,4 млрд грн на компании ПАО «Укртатнафта», ПАО «Нефтеперерабатывающий комплекс «Галичина», ООО «ТД «Прикарпаттянафтотрейд», ООО «Гарант-УТН», ООО «Галнафта» и ООО «Котлас» за сговор на аукционах по продаже нефти сырой и конденсата, проводившихся в марте–июле 2015 года. Среди доказательств сговора АМКУ указал, что компании для оплаты гарантийного взноса за участие в аукционе использовали средства, полученные друг у друга в качестве возвратной финансовой помощи. К тому же ресурс на всех торгах продавался исключительно по стартовой цене, а другие участники торгов «даже не пытались поднять свою карту на увеличение шага аукциона».

За большинство приобретенной нефти компании не рассчитались. Долг составлял 6,6 млрд грн.

Год спустя, в июле 2016 года, «Укрнафта» подала на эти компании иск о взыскании средств. Но, вопреки ряду судебных решений, деньги «Укрнафте» так и не вернули. Поэтому НАБУ начало расследование по делу о разворовывании этих средств.

Но дело НАБУ не помешало компаниям в сговоре обжаловать штраф АМКУ в суде и одержать победу во всех инстанциях. Хозяйственные суды пришли к заключению, что Комитет не доказал наличие сговора. После этого о проведении АМКУ дополнительного расследования больше не упоминалось.

Расследование №2

В то же время в 2016 году Антимонопольный комитет начал новое расследование также относительно сговора, но уже на других рынках и с несколько иным составом участников. АМКУ обвинил «Укрнафту», «Укртатнафту» и более сотни АЗС в сговоре на рынке розничной торговли горючим на АЗС, которое производит тот же Кременчугский НПЗ «Укртатнафты» из нефти «Укрнафты», купленной на уже упомянутых аукционах.

В рамках расследования в июне 2017 года АМКУ запросил у НАБУ сведения из материалов досудебного расследования (уголовного производства № 32015100110000105 от 26 ноября 2015 года) относительно разворовывания средств, о котором говорилось выше. Комитет интересовали данные, которые могут служить доказательством согласованного конкурентного поведения во время деятельности на рынках светлых нефтепродуктов.

Письмом от 21 августа 2017 года НАБУ направило Комитету копии материалов досудебного расследования относительно нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. Среди них были электронные копии данных (текстовых документов, сообщений, планов и т.п.), касающихся ответчиков в деле АМКУ, в том числе «Укрнафты». Это, в частности, информация об объемах реализации горючего по скретч-картам и топливным карточкам «Авиас», количество полученных за такие объемы средств, сведения о начислении заработной платы, реестры налоговых накладных, обобщенные данные об остатках нефтепродуктов в резервуарах АЗС, материалы переписки, обобщенные данные о юридических лицах, осуществлявших продажу нефтепродуктов на АЗС, копии хозяйственных договоров о предоставлении разными субъектами хозяйствования финансовой помощи обществу «Авиас», обобщенные данные о денежных оборотах обществ, схемы расчетов между обществами, списки основателей юридических лиц, осуществлявших продажу нефтепродуктов на АЗС, с их регистрационными данными, штатное расписание обществ, электронная переписка и другие данные, свидетельствующие об управлении хозяйственной деятельностью АЗС из единого центра.

Полученных доказательств было более чем достаточно для констатации нарушения и наказания. АМКУ в 2018 году должен был рассмотреть это дело и принять решение. Компаниям грозили миллиардные штрафы, а само решение дало бы возможность НАБУ выдвинуть подозрения и направить дело в суд.

Но на заседание АМКУ, помимо представителей ответчиков, явился и государственный исполнитель Отдела принудительного исполнения решений Министерства юстиции. Служащий зачитал членам АМКУ постановление ОАСК о запрете Комитету принимать решение и налагать штраф на ответчиков и предупредил об уголовной ответственности за невыполнение постановления.

Постановление об обеспечении иска было принято в рамках дела, начатого по иску одной из 174 компаний — ООО «Болонья компани». АМКУ обжаловал его в апелляционном суде, но проиграл. В дальнейшем ведомство несколько раз подавало жалобы в Верховный Суд, которые возвращались из-за ошибок в оформлении. В конце концов, Верховный Суд все же разблокировал расследование АМКУ и позволил ему принять решение.

Кроме «Болонья компани», против выводов ведомства выступала также «Укрнафта». Компания отрицала право АМКУ на использование материалов, полученных от НАБУ, поскольку они являются тайной следствия и не могут быть разглашены. Фирма добилась в ОАСК и апелляционном суде, чтобы материалы НАБУ изъяли из дела АМКУ и уничтожили.

И опять же только в ноябре 2020 года Верховный Суд отменил решение предыдущих инстанций, установив, что АМКУ как орган со специальным статусом по закону может использовать добытые во время уголовного производства доказательства в своих расследованиях.

depositphotos/AndreyPopov

30 марта 2021 года АМКУ возвращается к рассмотрению дела. Вряд ли комитет сможет быстро принять решение: 101 компания-ответчик, потенциально — 101 представитель со 101 ходатайством, желанием высказаться и т.п. Следовательно, ведомству придется проявить незаурядное процессуальное мастерство, чтобы, не нарушив прав ответчиков, все же принять решение. Если, конечно, ответчики займут проактивную позицию.

Но даже если АМКУ все же удастся оперативно привлечь компании, находящиеся в сговоре, к справедливой ответственности, для львиной доли из них наказание вряд ли будет суровым. Ведь по закону размер штрафа будет составлять до 10% дохода компаний за 2020 год. А, за исключением государственно-«частной» «Укрнафты» и «частно»-государственной «Укртатнафты», годовой доход остальных либо отсутствует, либо является символическим. К тому же на сегодняшний день невозможно предугадать, как решение скажется на «разводе» двух компаний, переговоры относительно которого — в активной стадии.

Но определенные выводы уже можно сделать:

Агия Загребельская, учредитель «Лиги антитраста»; опубликовано в издании ZN.UA