Дело о рекордной взятке НАБУ для Злочевского пытаются «слить»? Силовики заявляют о нарушениях

В Украине Верховный суд принял решение передать дело о рекордной взятке руководителю Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) в размере 5 млн долларов в Киевский апелляционный суд. В НАБУ считают, что такое решение помешает справедливому приговору подозреваемым.

Об этом в антикоррупционном бюро сообщили в ответ на запрос OBOZREVATEL. Вместо письменного ответа ведомство подготовило публикацию на своем сайте. «Национальное бюро считает, что такое решение ВС фактически легитимизирует нарушение УПК Украины, где четко обусловлена исключительная подследственность и подсудность по уголовным производствам НАБУ и САП», – отметили в ведомстве.

Первый заместитель начальника Главного управления Государственной налоговой службы Киева Николая Ильяшенко, один из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен Януковича Николаем Злочевским и доверенное лицо экс-министр экологии пытались за рекордную в истории Украины взятку в 5 млн долл. «убедить» НАБУ и САП закрыть уголовное производство по подозрению бывшего министра экологии.

«Этим лицам и экс-министру экологии НАБУ и САП летом 2020-го сообщили о подозрении, а 2 декабря того же года завершили расследование и открыли материалы для ознакомления трем подозреваемым», – отмечают в НАБУ.

24 декабря 2020 Печерский райсуд тайно, без участия прокуроров САП, принял решение, которым фактически обязал Генерального прокурора забрать производства у НАБУ и передать в другой орган досудебного расследования. Это решение прокуроры САП обжаловали законно, подав апелляционную жалобу в Апелляционную палату ВАКС.

Адвокат одного из подозреваемых обратился с жалобой в ВС, и уже тот определил, что судьба подсудности по делу по подозрению должностных лиц ДФС и лиц, приближенных к экс-министру экологии, должен решить не АП ВАКС, а Киевский апелляционный суд.

Стоит отметить, что ВС не впервые рассматривает жалобы по аналогичным вопросам. По меньшей мере семь раз в течение 2019-2021 гг. он принимал решения, которыми фактически определял, что вопрос подсудности в производствах НАБУ и САП, должен решать уполномоченный субъект, которым, согласно УПК, является коллегия в составе пяти судей АП ВАКС.