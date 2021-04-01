Анна Кошмал показала, як виглядала 10 років тому

Відома українська акторка Ганна Кошмал, яка була номінована на телевізійну премію “Телетріумф” у званні “Акторка телевізійного фільму/серіалу”, показала свою архівну світлину.

Не так давно на офіційній сторінці в Instagram програми “Зірковий шлях” з’явилось фото зірки. На ньому Ганна Кошмал позує з довгим волоссям чорного кольору. Акторка одягнена в темну блузу. Вона демонструє красиву зовнішність й мило усміхається.

Поряд з архівною світлиною знаходиться ще одна. На іншому фото Ганні Кошмал вже 27 років. Вона позує в джинсах та помаранчевій блузі. Також протягом десяти років в акторки змінився колір волосся. Вона стала русявою.

Шанувальники були враженні таким перевтіленням Ганни Кошмал. Вони заявили, що раніше дівчина була зовсім іншою. Проте, за словами кумирів, в 17 років акторка мала таку ж красиву зовнішність. У коментарях фани засипали знаменитість компліментами.

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Допис, поширений 💫 Зірковий шлях 💫 (@zirkovyi_shlyah)

: wona.com.ua