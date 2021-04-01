Викрадення заради квартири. Зниклого киянина визволили з трирічного полону

Столичні правоохоронці розшукали 52-річного киянина, який зник ще 2017-го року. Як з’ясувалося, його викрали і весь цей утримували в іншому місті, щоб “відтиснути” квартиру у столиці. Схоже на те, що чоловіка знайшли випадково під час обшуку по іншій справі, до якої причетні викрадачі.

Подробиці жахливого викрадення розповіли у Київській міській прокуратурі.

Як зазначається, у вівторок, 31 березня, за адресами проживання фігурантів, у тому числі на території м. Миколаїв, були проведені обшуки.

Під час слідчих дій у приватному будинку учасника групи виявили двох громадян, які перебували у розшуку як безвісти зниклі.

Однин із них виявився 52-річним киянином, якого розшукували з 2017 року. Як з’ясувалося, банда незаконно позбавила його волі та утримувала в цьому будинку з метою заволодіння його квартирою у Києві.

Наразі у порядку ст. 208 КПК України затримано та доставлено до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві двох осіб – 51-річного мешканця Миколаєва та його 46-річну спільницю, яка працює в органах юстиції Миколаївської області.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання їм запобіжних заходів.

Слідчі дії тривають. Встановлюються особи, які також можуть бути причетними до вчинення злочину, а також інші епізоди злочинної діяльності.

: bigkyiv.com.ua