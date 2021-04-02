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Власти города в Бразилии разрешили освобождать старые могилы для новых умерших от коронавируса

02.04.2021

Власти одного из крупнейших городов Бразилии, Сан-Паулу приказали выкапывать трупы, чтобы освободить места для новых умерших на перегруженных кладбищах. Их не хватает из-за пандемии COVID-19.

Об этом передает Voice of America со ссылкой на Associated Press.

Ранее сообщалось, что в переполненных из-за коронавируса реанимациях Бразилии не осталось мест. В 25 из 27 столиц штатов реанимации работали на пределе возможностей, люди выстраивались в очереди, чтобы попасть в больницы.

28 марта Бразилии предрекли коллапс системы здравоохранения из-за пандемии коронавируса.

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