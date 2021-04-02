МИД РФ потребовал соблюдать нормы мореплавания возле «Северного потока-2»

С таким заявлением выступил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Его слова передает корреспондент The Moscow Post .

Ранее оператор проекта Nord Stream 2 AG сообщил, что в районе строительства были замечены корабли, подлодки и самолеты, что подвергает возведение газопровода опасности.

«Мы, естественно, исходим из того, что все соответствующие нормы мореплавания должны строго соблюдаться. И продолжаем считать, что этот проект отвечает интересам укрепления энергобезопасности Европы, и отношение к нему будет именно таким, а не таким, которое пытается европейцам навязать Вашингтон», — сказал Грушко.

Он отметил, что Москва уверена в успешном завершении проекта. Газопровод в течение многих лет будет «символом крепкого и здорового энергосотрудничества России и стран ЕС». Поэтому власти РФ рассчитывают на то, что европейская сторона не будет предпринимать противоречивых действий.

«В этом контексте, конечно, мы рассчитываем на то, что не будет предприниматься никаких действий, которые противоречили бы реализации этого проекта», — сказал замглавы МИДа.

1 апреля Nord Stream 2 AG сообщил, что флот «Северного потока-2» подвергается провокациям со стороны иностранных судов, в том числе из Польши. Вооруженные силы Польши отреагировали на заявление, сказав, что не осуществляют никакой провокационной деятельности в водах Балтийского моря. Директор филиала Nord Stream 2 AG Андрей Минин объяснил, что действия кораблей могут привести к повреждению газопровода, из-за чего может возникнуть аварийная ситуация. Обычно, когда подобные проекты начинают реализовываться, возводится зона безопасности в 1,5 мили. В этот участок, то есть в зоны проведения работ не должны заходить суда, не участвующие в строительстве.

Трубоукладчикам осталось уложить еще около 121 км. «Северный поток-2» готов на 95%. Планируется завершить работы до конца сентября этого года.

«Северный поток-2» — газопровод, который протягивается из России в Германию по дну Балтийского моря в обход Прибалтики и Польши. Мощность газопровода в год должна составлять 55 млрд куб. м. газа.

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