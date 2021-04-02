Леся Нікітюк не послухала фанатів та таки змінила імідж

Леся Нікітюк не робить кардинальних змін у образі вже тривалий час. Хоч раніше на зйомках шоу “Хто зверху” вона часто постала у різних іміджах. Однак нещодавно вона заінтригувала фанатів своєю заявою про каре.

Раніше Леся приміряла коротку стрижку тільки ховаючи свої коси у кофтинки, та тепер вона може зробити це без додаткової допомоги. У своєму Інстаграм ведуча похизувалась новим стилем. У кадрі зірка позувала у білосніжному світшоті, який доповнила золотими прикрасами, а саме сербами, ланцюжком та браслетом.

Та все ж набільше фанатів здивувала зачіска Лесі. Адже це стало дуже неочікувано для них. Нікітюк обрізала своє довге волосся та залишила довжини по плечі. Зірка його вклала та показала як тепер виглядатиме.

Думка підписників ведучої розділились, адже залишились ті, яким не сподобались зміни. Але найбільше такий стиль сподобався Олі Поляковій, яка заявила, що Лесі потрібно було ще раніше це зробити.

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Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

: glianec.com