Amazon платит сотрудникам за нахваливание условий работы на складах

«Амбассадоры» компании должны защищать компанию и ее основателя Джефа Безоса от онлайн-критики в Twitter.

Компания онлайн-торговли Amazon платит своим работникам, чтобы те защищали компанию от критики в Twitter. Об этом сообщает издание The Intercept со ссылкой на внутренние документы Amazon.

«Амбассадоры» Amazon активизировались в Twitter на этой неделе, поскольку им пришлось отвечать на волну онлайн-критики по поводу акции профсоюзов на складе Amazon в Бессемере, штат Алабама.

Предвидя критику условий труда, Amazon разработала программу с кодовым названием «Veritas» для обучения сотрудников центров выполнения заказов, выбранных за их «отличное чувство юмора», для противостояния критикам в Twitter.

Никнеймы аккаунтов, с которых восхваляют компанию, начинаются со слова Amazon, с них пишут о замечательных условия труда, долгих перерывах и тому подобное — то есть о вещах, противоположные тем, за которые компании критикуют.

Документ, подготовленный в рамках пилотной программы в 2018 году и помеченный грифом «для внутреннего пользования», включает примеры того, как его представители программы могут реагировать на критику компании и ее генерального директора Джеффа Безоса. В частности, в сообщениях также вспоминают сенатора Берни Сандерса, который раскритиковал основателя компании.

«Чтобы решить вопрос спекуляций и ложных утверждений в социальных сетях и на онлайн-форумах, мы создаем новую команду. Она укомплектована активными штатными работниками, которые будут уполномочены реагировать вежливо — но прямолинейно — на каждую ложь», — сказано в документе.

Келли Нантел, представитель Amazon, сообщила, что «амбассадоры» — сотрудники, которые работают в наших центрах и делятся своим личным опытом. Программа «амбассадоров» помогает показать, что на самом деле происходит внутри компании».

В 2018 году Amazon признал, что «амбассадорами» были сотрудники, которым платили за то, чтобы они «честно делились фактами» о том, на что похожа работа в ее центрах выполнения заказов. Многие пользователи Twitter поначалу считали, что ими были автоматизированные учетные записи «ботов» из-за почти идентичного формата их биографий, каждая из которых имеет логотип Amazon и начинается с метки «@AmazonFC». Но этот формат был специально предписан Amazon.

«Мы также можем добавить смайлик к имени пользователя, чтобы придать индивидуальность, например смайлик в маленькой коробке», — говорится в документе.

На сообщения о материальном состоянии Джеффа Безоса компания предлагает отвечать: «Каждый может наслаждаться деньгами, которые он заработал или скопил. Они принадлежат им. Они имеют право делать с ними что угодно. Это касается и Джеффа Безоса».