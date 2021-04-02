Стало відомо, скільки співачка Тіна Кароль платить за навчання сина у Великобританії

Співачка Тіна Кароль влаштувала свого 12-річного сина Веніаміна в один із найпрестижніших навчальних закладів Великобританії. Журналісти програми “Викриття” на телеканалі KYIV.LIVE дізналися, у яку суму зірці обходиться навчання сина за кордоном.

Британський заклад, в якому вчиться син Тіни Кароль, знаходиться, знаходиться поблизу Лондона, у будівлі елегантного маєтку 1761 року, у селищі Формарк, графство Дербішир. Ціна за один навчальний рік там сягає близько мільйона гривень.

Система освіти побудована так, що допомагає кожній дитині знайти себе і розкрити приховані таланти. Тут є і музичне відділення, де учні освоюють усі можливі інструменти: від фортепіано до органу. Також учні вивчають живопис на свіжому повітрі, танцюють та займаються спортом. Веніамін теж обрав свій напрям: музика. Хлопець грає на фортепіано і барабанах, займається фехтуванням і регбі. Замість гуртожитку для учнів він проживає в українській родині.

: lemonade.style