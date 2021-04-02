Иркутский вор Мася

В Иркутской области орудовало много преступных группировок. Какие-то из них появлялись сразу же после начала свободной рыночной экономики, и начинали ставить под свою крышу зарождающийся бизнес.

Другие появились позже, и начинали делить уже поделенные ранее территории, пытаясь отхватить себе кусок побольше. Некоторые ОПГ Иркутска в 90-х курировались ворами в законе.

Вор Мася

Раньше всех замкнуть на себя все криминальные процессы в Иркутской области, пытался коронованный Вячеславом Иваньковым уроженец города Братск Александр Моисеев по прозвищу Мася. Также проведя не один год в заточении, он в самом начале девяностых стал так называемым куратором сразу нескольких преступных группировок в Иркутской области.

Александр Моисеев родился 15 июня 1958 года. Еще со школьных лет был очень вспыльчивым и дерзким. Занимался вымогательством как у одноклассников, так и у других учеников школы. Поэтому с детства уже состоял на учете в милиции. К 16 годам возглавлял уже небольшую группу сверстников, занимающихся грабежами. Совершали ограбления на улицах, снимая со своих жертв одежду и забирая ценности. При этом часто избивали их.

В 1974 году Мася впервые оказался в колонии, где за несколько лет приобрел репутацию ярого поборника воровской идеи. Выйдя на свободу, продолжил преступный образ жизни, и вновь загремел в колонию в 1987 году, как раз когда только начинал зарождаться рэкет.

Пока Моисеев находился в заключении, другие люди осваивали это направление криминальной деятельности. Но все-таки на Масю возлагали большие планы славянские воры. С подачи Япончика к нему был сделан воровской подход, и освободившись, Александр стал курировать преступные группировки Иркутской области. Именно в таком человеке был заинтересован Иваньков в качестве смотрящего.

Поначалу бригады занимались крышеванием кооператоров, контролировали совместные предприятия, которые поставляли сырье за рубеж. Затем под влиянием маститых авторитетов переключились и на контроль крупных заводов, образовывая вокруг них ряд посреднических фирм. Но здесь столкнулись с кавказскими группировками, которые также хотели иметь с Сибирских предприятий свою долю. Против кавказских авторитетов и выступил Мася, поддерживаемый Япончиком. За довольно короткое время ему удалось отстоять свои интересы.

В начале 1991 года Александр приехал в Усть-Илимск, где надо было урегулировать какой-то конфликт вокруг местного деревообрабатывающего предприятия. Но здесь был задержан милицией. Во время обыска у него нашли револьвер, и наркотики. Однако дело до суда доведено не было. С подачи прокурора Масю выпустили на свободу и он вернулся в Братск. Жить ему оставалось недолго.

Ликвидация Маси

Дело в том, что ведя войну против кавказских группировок, люди Моисеева совершили неудачное покушение на двух лидеров славянской ОПГ, поддерживающих кавказцев, назовем их Сергей и Владимир. Они сотрудничали с группировкой, которую курировал грузинский вор в законе Паата Гудушаури по прозвищу Скотт Тбилисский. После покушения, спустя несколько месяцев, было решено ответить, заложив в мерседес Маси взрывное устройство. Готовились к этому основательно.

В мае 1991 года у прапорщика местной военной части приобрели несколько тротиловых шашек, 10 минных управляемых взрывателей, десятки детонаторов, бикфордов шнур. Все это отдали одному из братских умельцев, не понаслышке знающего взрывное дело. Он и смастерил радиоуправляемое устройство, способное взорвать тротиловый заряд с большого расстояния. Сперва испытали взрывное устройство в ближайшем лесу. Все сработало четко. После этого авторитетам передали подобное же устройство, мощностью в полкилограмма тротила. Для надежности самодельный радиоуправляемый детонатор продублировали надежным минным управляемым взрывателем заводского изготовления. Готовая бомба была заложена в коробку из под конфет.

Тут стоит отметить, что несмотря на противостояние, с одним из лидеров конкурирующей группировки Сергеем, Мася поддерживал приятельские отношения. И когда Моисеев в очередной раз собирался отправится в Тулунскую тюрьму, собираясь везти туда продукты, Сергей попросил вора передать грев и от них. Поэтому Мася не чувствуя подвоха приехал к дому Сергея, где в его «Жигули» были загружены сумки с продуктами и сигаретами, среди которых и находилась та самая коробка из под конфет, с заложенной в ней бомбой. Здесь надо отметить, что убийцы перестраховались на случай, если радиодетонатор не сработает, и вынули чеку из минного управляемого взрывателя.

В общем, Мася, вместе с водителем Александром Мацаком, продолжили свою поездку. За ними с радиовзрываетелем, на своей машине выехал один из членов группировки. Поездив некоторое время за вором, он так и не решился привести адскую машину в действие. В итоге приехал к лидерам своей банды и сказал, что радиовзрыватель не сработал.

Но зато через несколько часов сработал тот самый минный управляемый взрыватель. В тот момент вор в законе и его водитель как раз ехали по Падунской трассе. Машин было мало, был уже двенадцатый час ночи. Выжить в результате такого взрыва было невозможно. На месте взрыва остались только части тела вперемежку с железом.

Силовики быстро вычислили организаторов взрыва. Был арестован тот самый участник группировки, который не решился нажать на радиовзрыватель. В итоге на первом же допросе он рассказал, кто организовал покушение, и перешел в разряд свидетелей. Сергея также арестовали. До суда он не дожил несколько месяцев, его убили в камере Иркутского СИЗО, якобы таким образом отомстив за смерть Маси.

Между тем, хоронили Масю помпезно. Это был один из первых воров, который пал жертвой передела. В Братск съехались законники и авторитеты со всей России, чтобы проводить своего соратника в последний путь.

С устранением Моисеева, выиграли не только кавказские преступные группировки, но и местные авторитеты, которым Мася был поперек горла. В Иркутской области появились самостоятельные бригады, что ранее пресекалось смотрящим, который обязывал всех платить в общак.