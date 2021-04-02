Співачка Аліна Гросу зачарувала мережу своїм спокусливим образом

Популярна українська співачка Аліна Гросу не перестає тішити своїх фанів різноманітними образами. На цей раз виконавиця постала перед камерою в неймовірно ніжній сукні чорного кольору. Аліна Гросу повідомила, що зовсім скоро вийде її новий кліп “Міріада”.

Співачка вже встигла похизуватись розкішним образом. На сторінці в Instagram зірка українського шоу-бізнесу запостила серію світлин, які були зроблені під час зйомок кліпу.

Аліна Гросу постала в довгій сукні з корсетом, який ідеально підкреслив її струнку талію. Свій неперевершений образ жінка доповнила незвичним макіяжем та аксесуарами. На фото співачка продемонструвала пишні груди й зачарувала мережу вигинами тіла. У дописі Аліна Гросу заявила, що не може дочекатися, коли вийде її новий кліп.

У коментарях фани написали артистці велику кількість приємних слів, оцінивши її бездоганний вигляд. А ще не так давно шанувальники запідозрили виконавицю у вагітності. Вони помітили в жінки невеличкий животик, коли Аліна Гросу виконувала рухи запального танцю.

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Допис, поширений GROSU (@alina_grosu)

: wona.com.ua