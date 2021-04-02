Министр Федоров потратил неизвестно на что $100 тыс., а его жена купила Audi

Вице-премьер министр, министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров оказался одним из наиболее расточительных чиновников в правительстве. В 2020 году потратил $100 тыс. из своих наличных сбережений, но покупок на соизмеримую сумму не задекларировал.

Федоров занял место Дмитрия Дубилета в Кабмине, занимается технологическим развитием страны. Получил известность после скандала, связанного с утечкой персональных данных граждан Украины через приложение «Дія». Минцифры занимается внедрением программного обеспечения, которое должно заменить бумажные документы на их аналог в цифровом виде.

До Кабмина Михаил Федоров работал в Верховной Раде, а еще раньше был основателем и генеральным директором компании SMMSTUDIO и куратором диджитал-кампании Владимира Зеленского на выборах. А в 2018 году работал в должности операционного директора в проекте «Суперлюди».

Михаил Федоров отчитался Нацагентству по предупреждению коррупции о заработке своей семьи в 2020 году в размере 817 тыс. грн:

На банковских счетах у Федорова находится 8,3 тыс. грн, €29 и $10, а у его жены — 881 грн.

Наличных заметно больше — $180 тыс. и 350 тыс. грн.

При этом ещё год назад Михаил Федоров декларировал больше — $280 тыс. На что пошли $100 тыс. — в декларации не указывается. Траты, которые там перечислены несоизмеримы с этой суммой.

В мае 2020 года была куплена Audi A4 2016 года выпуска, но сам Федоров указал за нее невысокую цену — 212 тыс. грн. Она записана на Анастасию.

На министра оформлена другая иномарка — Audi Q8 2019 года выпуска за 2,1 млн грн. Еще он задекларировал квартиру на 74,80 кв.м. в Киеве за 2,19 млн грн, в которой прописана и его жена.

Также он оформил права пользования на частный дом в Запорожской области (с. Василевка), которым владеют его родители.

Вдобавок министр владеет двумя торговыми марками:

Андрей Пшеничный dubinsky.ua