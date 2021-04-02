У министра инфраструктуры Криклия зарплата выше, чем у премьера, а квартира и машина записаны на сестру с зятем

Министр инфраструктуры Владислав Криклий задекларировал за 2020 года зарплаты от правительства на 743 тыс. грн. Эта сумма указана в его отчете Нацагентству по предупреждению коррупции. А пересчете на месячную зарплату получается 61,9 тыс. грн.

Выходит, что оклад министра Криклия на четверть больше зарплаты его начальника премьер-министра Дениса Шмыгаля, который заработал 540 тыс. грн за 11 месяцев 2020 года. Это 49,1 тыс. грн/месяц.

Общий доход Криклия за 2020 год составил 1,04 млн грн:

Министр инфраструктуры задекларировал две большие столичные квартиры. Одна оформлена на него, одна — на сестру:

Еще он сообщил о строящемся месте в паркинге.

Владислав Криклий также заявил о двух автомобилях:

Официальные денежные сбережения Криклия не соотносятся с его официальными доходами. Можно не сомневаться, что они формировалась в том числе и за счет теневых схем, о которых неоднократно писал Dubinsky.ua.

На депозитах министр задекларировал:

А наличными еще больше:

Андрей Пшеничный dubinsky.ua