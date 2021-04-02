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ТЦ в Сокольниках, работа на оружейного магната и фирмы с зиц-председателями: откуда у мытищинского стрелка особняк миллионера

02.04.2021

Во вторник в элитном подмосковном посёлке Новые Вешки разгорелся настоящий бой. На протяжении девяти часов силовики вели осаду коттеджа, в котором засел с арсеналом оружия 61-летний ранее судимый Владимир Барданов, отстреливавшийся от них.

Мужчина не пожелал сдаваться и погиб во время пожара. Как оказалось, жил он ярко: царские интерьеры, живопись, схроны с запретным оружием, личный зоопарк, автопарк разных машин. Лайф разбирался, зачем Барданов был трудоустроен у оружейного магната, почему регистрировал своё частное охранное предприятие на известную в Москве сеть номиналов и какое отношение его жена имеет к торговому центру на Сокольнической площади.

После боя, который Барданов дал силовикам, хлопот у них прибавилось: подразделение лицензионно-разрешительной работы Росгвардии, оперативники УФСБ и местный угрозыск пытаются понять, откуда у него в доме взялся арсенал оружия и боеприпасов, которого бы хватило для небольшой армии. Сыщики до сих пор разбирают завалы внутри особняка в поисках тайников с оружием. Следует отметить, что смелости ему было не занимать: большинство соседей Барданова являются высокопоставленными силовиками.

На Барданова было зарегистрировано четыре карабина — ДП-О1, МА-136, Anschutz и Blaser R93, ружьё ММЦ-109-12-07 и травматический пистолет Grand Power Т-10. Однако в доме уже нашли нелегальные карабин СКС-45, пистолет-пулемёт «Кедр», два пистолета-пулемёта Sa vz.23, ручной пулемёт РПК, три винтовки АКМ, пистолет-пулемёт ППС-43, пистолет ТТ и ручной пулемёт Дегтярёва. По одной из рабочих версий, Барданов мог быть теневым торговцем оружия и поставлял товар столичным ОПГ.

Как выяснил Лайф, Барданов знал ключевых игроков на рынке оружия. С 2000 по 2003 год он был формально трудоустроен в холдинг «Компания «Консул», который представлял собой сеть специализированных магазинов. Нынешним владельцем фирмы является бизнесмен Александр Шелестов. Ему также принадлежит группа компаний «Шанс» и сеть охотничьих магазинов «Охотактив» — оптовая и розничная торговля оружием. Его бизнес стал раскручиваться как раз в начале нулевых.

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В недавнем интервью Шелестов признался, что в те времена ему помог один из криминальных авторитетов.

— Дело было в середине 2000 года. Сошлись на том, что Crossman поставит нам контейнер… Такой контейнер стоил около $100 тысяч, которых у меня в то время не было. Выручил меня один знакомый авторитет. Он на полгода одолжил мне нужную сумму сразу в долларах, но под 5% в месяц. У меня получилось отдать долг намного раньше, всего через месяц. Я пришёл к нему с деньгами, но он отказался их брать… После долгих уговоров он всё же взял деньги, но с условием, что я верну ему 30%, которые должны были накапать за полгода, — уточнил Шелестов.

Торговое дело

Согласно данным базы «СПАРК», в 1995 году Барданов учредил свою первую компанию — «Кинескоп», которая торговала запчастями для автомобилей и мотоциклов. Интересно, что номер телефона компании совпадал с контактным номером ГУП «Восток» — оператора связи, учреждённого столичным Департаментом имущества Москвы, а также с неким ООО «МПК» — продуктовым оптовым предприятием, единственным владельцем которого являлся офшор с Сейшельских Островов — международная предпринимательская компания «Европен индастриал инвестмент ЛТД». Дополнительный штрих — и ГУП, и ООО располагались в соседнем от фирмы Барданова доме. В начале десятых налоговики ликвидировали «Кинескоп» как давно заброшенную компанию.

В 1996-м Владимир Барданов стал соучредителем ЗАО «Тверь-Экспресс» — ещё одной московской компании в сфере торговли автозапчастями. Вместе с женой Ниной Бардановой он владел контрольным пакетом акций. Среди акционеров ЗАО был и известный советский композитор Генрих Гиндес (ЗАО было закрыто в 2003 году, когда умер композитор). Буквально спустя пару месяцев «Тверь-Экспресс» заключила договор с управой района Сокольники на совместное строительство торгового комплекса.

МоскваСокольническая площадь, 4А на карте Москвы, ближайшее метро Сокольники — Яндекс.Карты

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ТЦ «Русское раздолье»

Речь идёт о ТЦ «Русское раздолье» на Сокольнической площади. После возведения здания сразу же начались проблемы — в 1999 году Арбитражный суд признал передачу земли под это строительство недействительной. Следом потянулись другие суды. Из них следует, что «Тверь-Экспресс» приняла построенный комплекс в единоличную эксплуатацию. Однако в 2001 году суд обязал компанию Барданова перераспределить торговые площади. По итогу всех этих тяжб «Тверь-Экспресс» была закрыта.

В настоящий момент «Русское раздолье» принадлежит семье Барданова. Супруга погибшего стрелка управляет ТЦ через фирму «Эдиан». Годовая чистая прибыль — свыше 30 млн рублей. Полгода назад жители Сокольников объявили войну этому комплексу и требуют его снести. По их словам, он построен с нарушениями прямо на коммуникациях, из-за чего окрестные дома имеют проблемы с ливневой канализацией.

В декабре 2000 года Барданов основал ЧОП «СБ-Экспресс» — там работало полсотни человек. Базировалось охранное предприятие в «Русском раздолье». Интересно, что бизнесмен вскоре переписал ЧОП на компанию «Юнион», которой, в свою очередь, владели некие Сапарбек Кимсанов и Владимир Леденев. Эта пара часто встречается среди владельцев разных столичных компаний и очень похожа на профессиональных зиц-председателей.

Оба входят в реестр дисквалифицированных лиц и прочие чёрные списки. На каждого из них были в разное время зарегистрированы сотни компаний, почти все они имели проблемы с выплатой налогов и были закрыты по решению налоговой службы. Та же участь ждала и «Юнион» с ЧОП «СБ-Экспресс». Они были ликвидированы фискалами в 2016 и 2019 годах.

Чем богат

Особняк, в котором отстреливался Барданов, расположен в элитном посёлке Вешки Мытищинского района. Цены на дома там исчисляются в сотнях миллионов рублей. Например, соседний от особняка погибшего бизнесмена дом площадью 820 квадратных метров продаётся на ЦИАН за 280 млн рублей. Причём его размер меньше.

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Особняк стрелка оформлен на его жену Нину Викторовну Барданову. Дом раньше принадлежал Кузьминскому Александру Юрьевичу, человек с такими Ф. И. О. известен как бывший председатель правления «Местбанка».

Помимо особняка в элитных Новых Вешках Барданову принадлежала квартира площадью 82,5 кв. м в так называемом доме «Известия» на Кутузовском проспекте (10-подъездная сталинка, строительство которой началось ещё в 1940 году). Это одна из первых многоэтажек, возведённых в этом районе. В доме проживали советские знаменитости — поэт Александр Твардовский и народный художник СССР скульптор Олег Комов. На вторичном рынке квартиры похожей площади в этом доме стоят около 40 млн рублей.

МоскваКутузовский проспект, 1/7 на карте Москвы, ближайшее метро Киевская — Яндекс.Карты

Кутузовский проспект, 1/7

У Барданова ещё есть квартира площадью 105 кв. м в многоэтажке в районе Куркино, северо-запад Москвы. Её примерная стоимость — около 20 млн рублей.

Мытищинский стрелок обладал довольно разношёрстным автопарком из 13 машин. Например, советские ВАЗ-2107 (и 21011), грузовик ЗИЛ-130. Сам Барданов отдавал предпочтение японским внедорожникам Infiniti QХ80 чёрного цвета стоимостью около шести миллионов рублей и прежнему флагману QХ56. Полная тёзка супруги Барданова числится хозяйкой паркетника Infiniti QХ50. Гаишники ловили бизнесмена за рулём зелёного внедорожника Jeep Grand Cherokee Laredo и Toyota Land Cruiser. К слову, на дороге его нельзя было назвать законопослушным: Барданова многократно штрафовали за нарушение ПДД, в том числе за превышение скорости.

Кроме того, в его автопарке был японский мотоцикл Yamaha FJR 1300 стоимостью 1,5 млн рублей и кроссовер Mazda CX-7. Ещё бизнесмену принадлежали внедорожник Land Rover, а также белый лимузин на базе американского внедорожника Hummer Н2, который он сдавал в аренду на торжества. Стоимость такой машины в Москве — 3–5 тыс. рублей за один час.

life.ru

 

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