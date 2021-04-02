Дмитро Монатік в новому кліпі вперше показав своїх синів

Сьогодні, 1-го квітня, популярний український виконавець Дмитро Монатік відзначає день народження, йому виповнюється 35 років.

Український артист Дмитро Монатік презентував нову відеороботу на пісню «Вії безпеки». Ця композиція увійшла до третього сольного альбому Монатіка» LOVE IT ритм«, також вона є саундтреком до документального фільму «Вічно танцююча людина». У кліпі можна побачити моменти з творчого та особистого життя співака: кастинг в шоу «Х-фактор», концерт на НСК «Олімпійський», весілля та своїх синів.

«Ковід змінив наші життя … і спогади змінив… загострив їх…прямо під вії безпеки…».

Також не могла залишитися осторонь його чоловіка, Ірина, яка привітала його з днем народження. Як зазначається, парочка в 2012 році офіційно зареєструвала свої стосунки. У них підростають двох синів: Платон і Данило.

«З днем народження, коханий @monatik_official як же я щаслива, що наші долі з’єдналися в одну з Новим роком життя, геній сучасності», – зворушливо підписала Ірина Монатік.

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Допис, поширений Dmitriy Monatik (@monatik_official)

: inkorr.com