У Києві поліцейські затримали грабіжника з кримінальним «стажем»

Зловмисник вирвав із рук перехожої телефон та кинувся навтьоки. Однак порушника наздогнали патрульні, які миттєво прибули на виклик. За скоєне чоловіку загрожує до шести років тюремного ув’язнення.

Подія трапилась на вулиці Депутатській у Святошинському районі столиці. До поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про грабіж. На місце події негайно прибув екіпаж патрульних поліцейських. Потерпіла вказала правоохоронцям на чоловіка, який тікав.

Інспектори швидко наздогнали та затримали зловмисника на вулиці Миколи Краснова, у кишені якого знаходився смартфон потерпілої.

Для документування злочину на місце прибула слідчо-оперативна група територіального підрозділу. Правоохоронці провели першочергові слідчі дії, опитали заявницю, встановили очевидців інциденту та вилучили викрадений гаджет в якості речового доказу.

Як розповів начальник відділу кримінальної поліції Святошинського управління поліції Роман Даценко, зловмисника 1990 року народження затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України:

«В ході досудового розслідування ми встановили, що чоловік неодноразово судимий за статеві злочини відносно неповнолітніх, а також за розбійні напади, грабежі та зберігання холодної зброї. Наразі слідчі встановили причетність затриманого ще одного грабежу, який стався напередодні. Також у слідства є всі підстави вважати, що чоловік причетний до низки аналогічних злочинів на території району».

Слідчим відділом Святошинського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру за відкрите викрадення чужого майна. Запобіжний захід правопорушнику невдовзі обере суд. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

: cripo.com.ua