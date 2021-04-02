Літр червоного вина на тиждень знижує ризик розвитку катаракти

Академіки з лікарні Мурфілдса в Лондоні та Інституту офтальмології Університетського коледжу Лондона виявили, що вживання шести з половиною келихів червоного вина (приблизно літр) на тиждень знижує ризик розвитку катаракти та її видалення.

Про це вказано у дослідженні вчених, пише The Guardian.

Науковці проаналізували дані з британського біобанку про здоров’я та спосіб життя майже пів мільйона людей. Вони виявили, що люди, які випивали протягом тижня приблизно літр вина, рідше мали операцію через катаракту.

Також з’ясувалося, що ризик розвитку катаракти був меншим у тих, хто п’є вино, ніж у поціновувачів пива та інших алкогольних напоїв. А проте автори дослідження підкреслили, що хоча й виявили тісні зв’язки між вживанням вина та катарактою, але не з’ясували причину цього явища.

Важливість дослідження для британців

В Англії протягом року проводять 450 тисяч операцій із видалення катаракти. Там це найпоширеніше хірургічне втручання. Національна служба охорони здоров’я Великої Британії називає вживання алкоголю фактором ризику розвитку катаракти поряд із курінням, цукровим діабетом і спадковістю.

Що таке катаракта?

Це офтальмологічне захворювання, пов’язане з помутнінням кришталика ока, що спричиняє різні ступені розладу зору. Хвороба може розвинутися під впливом зовнішніх чинників, наприклад під дією радіації, або внаслідок деяких захворювань, зокрема цукрового діабету. Також ця хвороба може виникнути зі старінням.

Фізично помутніння кришталика зумовлене денатурацією білків, що входять до складу цього органа. Причиною є погіршення активності шаперона кристаліна, який покликаний відновлювати структуру цих білків.

: hromadske.ua