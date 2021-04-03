Королева Єлизавета вперше за п’ять місяців з’явилась на публіці (фото)

Королева Великої Британії Єлизавета II вперше за п’ять місяців з’явилась на публіці. Королева відвідала Меморіал ВВС Співдружності в Ранніміді, що в графстві Суррей, щоб відзначити 100-річчя Королівських ВПС Австралії.

Про це пише Daily Mail.

Для виходу Єлизавета II обрала яскравий одяг свого персонального модельєра Анджели Келлі – сукню кольору слонової кістки, пальто кольору лайма і такий же капелюшок, прикрашений жовтими тюльпанами й орхідеями. Також вона одягла брошку, яку їй подарували під час її першого турне до Австралії в 1954 році.

“Я дуже давно тут не була”, — пожартувала вона, підійшовши до меморіалу, який вона відкрила в рік своєї коронації, 17 жовтня 1953 року.

: prm.ua