У квартирі киян живе свиня, яка охороняє господарів краще за собаку

«Ой, дивіться, свиня на повідку!» — такими вигуками зазвичай випадкові перехожі зустрічають киянку Ірину Георгіївну, яка двічі на день вигулює свою домашню улюбленицю — 80-кілограмову свинку Марго.

Свинка Марго разом зі своєю господаркою Іриною Георгіївною мешкає в квартирі однієї багатоповерхівки Солом’янського району столиці. Адресу пані Ірина просить не називати, боїться, щоб надмірна увага не зашкодила її улюблениці.

Історія, як свинка з’явилася у столичній квартирі, проста. 12 років тому пані Ірині дали маленьке поросятко в’єтнамської породи, щоб погралися діти. Але Марго так припала всім до душі, що потім з нею вже не могли розлучитися.

«Воно було таким маленьким, потішним, ніжки були розміром, як мій палець-мізинчик. Запевняли, що це порода — міні і свинка великою не виросте. Тому і залишили собі», — розповідає пані Ірина.

Але Маргоша несподівано виросла до 80 кілограмів. Проте господарі вже не уявляли без неї свого життя.

«Вона така смішна. Буває, ходить шукає мене по кімнатах, кличе: „Мам, мам“. А коли знайде, то так радіє. Лагідна, вихована, знає команди — сидіти, лежати, стояти», — каже Ірина Георгіївна.

За слухняність свинка отримує сухарики, але її улюблені ласощі — апельсини та банани. Омивають господарі Маргошу вологими серветками. Що цікаво, запаху свині від неї не чути. Їсть свинка небагато — всього півмисочки на день. Це — свіжоприготовані овочі та каші.

Двічі на день свинку виводять на прогулянку. Господиня радить близько до тварини не підходити, бо вона може вкусити. «Вона мене охороняє і квартиру охороняє краще за собаку», — каже власниця тварини.

Для Марго вдома на підлозі зробили окреме спальне місце, а іноді свиня займає і диван.

Сусіди кажуть, що навіть не відчувають, що поруч з ними в квартирі живе домашня тварина. До того ж, справляє фізіологічні потреби свинка тільки на вулиці, де за Марго прибирають власники.

Господарка називає свою улюбленицю — «котиком», «дівчинкою», «нашим 80-кілограмовим щастям» і сподівається, що Марго радуватиме їх ще довго. Адже в’єтнамські свині живуть до 18 років.

: vechirniy.kyiv.ua