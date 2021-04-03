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На очах у дітей. У Києві чоловік вистрибнув з 20 поверху і проломив дах лікарні

03.04.2021

Чоловік приїхав в гості до свого брата в Київ, а через деякий час вистрибнув з вікна 20 поверху. Він впав на будівлю лікарні.

Про це повідомляє ДТП-Київ в Telegram.

Інцидент стався в четвер, 1 квітня, в районі станції метро Позняки.

За попередньою інформацією, в квартирі перебували діти.

Наразі на місці події працюють поліцейські і медики. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Чому чоловік скоїв цей вчинок – ще невідомо. У поліції вважають, що це був суїцид.

: nv.ua

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