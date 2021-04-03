Визначено найдешевші автомобілі у світі

Експерти канадського видання HotCars склали список найдешевших автомобілів з усього світу.

Серед моделей, обраних виданням, виявилися як машини з Китаю і Індії, так і з Європи і США. Про це пише Експерт з посиланням на Главком.

Найбільш дорогим автомобілем в списку став Mitsubishi Mirage вартістю 14 990 доларів. Укладачі зазначили, що японський хетчбек годиться для невибагливих водіїв, які розглядають автомобіль виключно як засіб пересування з пункту А в пункт Б.

Smart ForTwo

Сьоме місце дісталося двомісному Smart ForTwo — найдешевшому автомобілю Європи, за який просять від 14 650 доларів. Маленький задньопривідний хетчбек, особливо зручний на вузьких європейських вулицях, випускається на заводі у Франції і продається в 46 країнах світу.

Chevrolet Spark

На шостій сходинці — Chevrolet Spark з цінником 14 400 доларів, який випускався під маркою Daewoo перш ніж його купила General Motors в 2002 році. Незважаючи на те, що Spark є найдоступнішим новим автомобілем на ринку США, він стоїть в чотири рази дорожче найдешевшої машини в Індії, відзначають у виданні.

Dacia Sandero

Наступним у списку став румунський Dacia Sandero — найбільш бюджетна модель, доступна у Великобританії за ціною 8300 доларів. Автомобіль став на конвеєр в 2007 році і з тих пір змінив три покоління.

Lada Granta

Четвертий рядок дістався Lada Granta. Найдешевша модель АвтоВАЗу з цінником від 6,7 тисячі доларів довгий час залишається бестселером «АвтоВАЗа», що зараз належить групі Renault.

Як відзначають канадці, Lada сумно відома поганою якістю і низьким рівнем безпеки, через які постійно стає героїнею жартів і мемів.

Hong Guang Mini EV

Третє місце зайняв єдиний електрокар в рейтингу — Hong Guang Mini EV, який займає друге місце серед «зелених» автомобілів в Китаї після Tesla Model 3. Маленький автомобіль випустили влітку минулого року. А до січня 2021 року він розійшовся тиражем в 160 тисяч екземплярів. Вартість Hong Guang Mini EV – від 4400 доларів.

Maruti Suzuki Alto

Maruti Suzuki Alto виявився на другому місці з цінником 4100 доларів. Чотиридверний хетчбек є найбільш продаваним і одним з найдешевших автомобілів в Індії.

Нарешті, найдоступнішим автомобілем став спеціально розроблений для індійського ринку Renault Kwid, який продається з 2015 року. Його можна купити всього за 3900 доларів.

: expert.in.ua