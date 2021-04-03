Названий напій, який захищає серце під час стресу

Регулярне вживання какао здатне захистити серце під час стресових ситуацій

До такого висновку прийшли вчені з Університету Бірмінгема, дослідження яких опубліковано в журналі Nutrients.

Фахівці з’ясували, що флаваноїди, які містяться в бобових – група природних кисневмісних гетероциклічних сполук, похідних бензо-гамма-пірона – позитивно впливають на функції кровоносних судин під час психічної напруги.

– Вживання какао, багатого флаваноїдами, може бути ефективним способом зменшення тимчасових порушень ендотеліальної функції після стресу і поліпшення кровотоку під час стресових епізодів, – повідомили автори дослідження.

Вчені рекомендували включити какао в щоденний раціон, нагадавши, що флаваноїди містяться і в інших продуктах: зеленому чаї, малині, вишні, ожині і винограді.

: zdorovia.com.ua