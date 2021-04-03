Раскрыты подробности дела о превышении полномочий чиновником Минпромторга

Раскрыты подробности дела о превышении должностных полномочий директором департамента металлургии и стройматериалов Минпромторга Павлом Серватинским. Об этом в пятницу, 2 апреля, сообщает «Коммерсантъ».

По данным издания, сотрудник ведомства подозревается в незаконном выделении 13,5 миллиона рублей компании «Исток» в Кабардино-Балкарии. Чиновник выделил их в качестве субсидии на возмещение якобы произведенных организацией затрат на научно-исследовательскую деятельность в 2018 году. По данным следствия, при оплате Серватинскому предоставили поддельные документы о выполненных работах, о чем он знал.

Ранее главу департамента задержали при оперативной поддержке ФСБ. Следствие собирается ходатайствовать об аресте подозреваемого.

В конце марта в Москве также арестовали двух специалистов отдела гособоронзаказа и ядерно-радиационной безопасности департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга за получение крупной взятки. Андрей Бандуров и Сослан Гериев будут находиться под арестом до 26 мая.